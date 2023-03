Anwohner informiert Nachbarn per Schild, dass es lauter wird – „Will mein Verständnis zurück“

Von: Nadja Austel

Was macht ein richtiger Nachbar in Berlin, wenn es statt einer Ruhestörung zu leise ist? Richtig: Sich per Zettel darüber beschweren.

Berlin – Mal ist es zu laut, mal zu spät – und manchmal anscheinend auch zu leise. Nachbarn beschweren sich nur allzu gerne übereinander. Und das allerliebste Medium für die Meckereien sind, so scheint es, meist anonym hinterlegte Zettel. Diese liefern dem Instagram-Kanal „Notes of Berlin“ jedenfalls genügend Material für nahezu tägliche Beiträge.

Hier werden kuriose, urdeutsche und auch teilweise herzerwärmende Nachrichten von Berlinern an ihre Nachbarn veröffentlicht. Ein Hauswart informiert die Bewohner etwa im Detail über die Leistung der neuen LED-Leuchten in Hof und Keller: „Aus 60W pro Lampe wurde 7W, so sind aus 2820W nur 329W geworden, also eine Ersparnis von 2491W“ – beeindruckend.

Notes of Berlin: Nachbarschaft auf Zetteln

Ein anderer appelliert an das Gute im Berliner Gauner: „Hallo Fahrraddieb! Kannst du mir bitte mein Rad wiedergeben“, das habe nämlich einen emotionalen Wert und Geld für ein neues habe der Schreiber nicht. „Das schwarz-rote, einfach wieder in den Hinterhof stellen!“

Auch ein „DANKE für 20 Jahre tolle Nachbarschaft“ findet hier ein digitales Zuhause. Doch weitaus üblicher dürften im Allgemeinen diverse Beschwerden in schriftlicher Form sein. So findet sich bei Notes of Berlin denn auch die erwartbare Nachricht: „Die Musik in diesem Haus ab 20 Uhr künftig bitte in Zimmerlautstärke, ansonsten sind wir leider gezwungen, die Polizei zu rufen. Danke, die Nachbarn“. Quer darüber steht jedoch als Antwort: „It‘s Kreuzberg, Alter!“

Berlin: Nachbar beschwert sich über zu leise Party

Ein anderer Nachbar hätte sich allerdings wohl über laute Musik gefreut. Auf einen gelben Zettel hatten Bewohner in Berlin-Moabit Blümchen gemalt und ihre Nachbarn vorgewarnt: „HIER bei uns wird es HEUTE LAUTER! Danke für Ihr Verständnis!“ Ob die Party ins Wasser fiel oder ob mindestens einer der Nachbarn sich die Anschaffung eines Hörgerätes überlegen sollte, bleibt unklar.

Denn dieser scheint regelrecht enttäuscht über die ausgefallene Ruhestörung: „Ich hör nüscht! Ich will mein Verständnis zurück!“, schreibt er auf einen Zettel, den er unter den ersten hängt – wohl im Scherze. Schön sind auch die Kommentare zu dessen Veröffentlichung auf Instagram, zum Beispiel: „Die Jugend von heute: brav, leise und womöglich auch noch clean. Das konnten wir uns so damals nicht erlauben.“ (na)