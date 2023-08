Vorgetäuschte Kontrolle in Berlin: Polizist fesselt Autofahrer – und raubt ihn aus

Von: Michelle Brey

Ein Polizist führte nach seinem Dienst uniformiert eine Fake-Kontrolle durch. (Symbolbild) © Tim Brakemeier/dpa

Ein Polizist aus Berlin raubt einem Autofahrer Geld im fünfstelligen Bereich. Der Beamte wird festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Berlin – Ein gefesselter Autofahrer, mehr als zehntausend geraubte Euro, einige ungeklärte Fragen: Ein Fall in Berlin sorgt für Wirbel. Ein Polizist soll eine Personenkontrolle vorgetäuscht haben. Der 48-Jährige wurde wegen Raubes festgenommen und mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag (15. August) mit.

Polizist täuscht Personenkontrolle vor: Er hatte offenbar einen Komplizen

In der Wohnung des 48-Jährigen und in von ihm genutzten Diensträumen seien am Montag (14. August) bei Durchsuchungen Beweismittel sichergestellt worden, darunter die „verwendeten dienstlichen Ausrüstungsgegenstände“, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Der Kommissar aus Berlin ist allerdings auf freiem Fuß. In der Pressemitteilung heißt es: „Der Haftbefehl wurde noch gestern durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten verkündet, aber dessen Vollstreckung außer Vollzug gesetzt.“ Laut den Ermittlungen soll der Polizist einen Komplizen gehabt haben. Dieser blieb zunächst unbekannt.

Vorgetäuschte Personenkontrolle in Berlin: Was war passiert?

Datum: 19. Juli 2023

19. Juli 2023 Uhrzeit: Gegen 23.15 Uhr. Der Polizist war zu diesem Zeitpunkt schon im Feierabend.

Gegen 23.15 Uhr. Der Polizist war zu diesem Zeitpunkt schon im Feierabend. Ort: Auf der Berliner Stadtautobahn in Höhe des Messedamms.

Der Polizist und sein Komplize sollen mit Sondersignalen und Polizeikelle einen Autofahrer herausgewunken und gestoppt haben. Der Berliner Beamte soll im zivilen Dienstauto seiner Direktion unterwegs gewesen sein. Den Ermittlungen zufolge trug er seine Uniform und hatte seine Dienstwaffe im Holster. Bei dem 62-jährigen Autofahrer sei so der Eindruck erweckt worden, es handele sich um eine ordnungsgemäße polizeiliche Maßnahme.

Der 62-Jährige sei mit Handschellen gefesselt und in das Polizeiauto gebracht worden. Der Polizist und sein Komplize sollen mehr als 57.000 Euro in bar und zwei Handys aus dem Auto des Opfers entwendet haben. Im Anschluss habe der Autofahrer ein Sicherstellungsprotokoll erhalten. Auf diesem war das beschlagnahmte Geld jedoch nicht verzeichnet.

Berliner Polizist fesselt Autofahrer und raubt ihn aus

In dem Fall bleiben allerdings einige Fragen zunächst ungeklärt. Warum hatte der Autofahrer so viel Geld bei sich? Warum wurde genau er aus dem Verkehr gezogen? Die Frage nach der Herkunft des Geldes, so informierte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, gehöre ebenfalls zu den Ermittlungen.

