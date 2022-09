Aufruhr bei Ulla Meinecke: Deutschpop-Ikone ist Nutzung ihrer Wohnung seit einem Jahr verboten

Berlin

Deutschpop-Ikone Ulla Meinecke steht nun seit einem Jahr auf der Straße. Der Grund: Behörden verbieten ihr, ihre Mietwohnung zu benutzen. Die Sängerin zeigt sich entschieden: „Das Recht ist auf unserer Seite“.

Berlin – Es klingt alptraumhaft: Seit 40 Jahren in derselben Wohnung lebend, musste Ulla Meinecke (60) ihr Zuhause in Berlin auf behördliche Anordnung hin verlassen. Nun, ein Jahr später, steht sie trotz Mietvertrag immer noch auf der sprichwörtlichen Straße. Die Sängerin will den Kampf jedoch nicht aufgeben – die Durchsetzung ihrer Rechte gestaltet sich allerdings schwierig.

Berlin: Ulla Meinecke wird Aufenthalt in eigener Wohnung verboten – Bauprojekt macht ihr Zuhause „unbewohnbar“

„Mit 28 Jahren ist das abenteuerlich, mit Ende 60 allerdings überhaupt nicht mehr witzig“, beurteilt Ulla Meinecke im Gespräch mit der Berliner Zeitung ihre aktuelle Wohnsituation. Doch eine Rückkehr in die dritte Etage des 1905 errichteten Mietshauses ist nicht möglich – die Behörden verbieten es, außerdem riecht es ihrer Nachbarin zufolge „überall nach nassem Hund“. Der Grund: Stück für Stück bricht die Decke ein, Putz und Schutt fällt immer wieder in großen Teilen herab.

Wegen eines Brandschadens aus dem 2. Weltkrieg hat das Gebäude kein ordentliches Dach, das oberste Stockwerk ist de facto nicht vorhanden. Trotzdem wurde es verkauft, neuer Eigentümer des Dachgeschosses ist Bilal Akyol, Geschäftsführer der Anna Immobilien GmbH. Optimistisch plante er eine Aufstockung des Hauses, begann den Umbau, doch schon bald ließ der Bezirk die Arbeiten einstellen. Der Grund: Sicherheitsaspekte. Das alte Gebäude schien sich gegen die Bauarbeiten zu wehren, die Decke begann, herunterzubrechen. Seitdem herrscht Stillstand.

Berlin: Ulla Meineckes Zuhause unbewohnbar – „Wenn man seine Höhle nicht mehr verteidigt, verteidigt man gar nichts mehr“

Ulla Meinecke kann ihr Zuhause nicht bewohnen – weil das Amt es verbietet. (Archivbild)

Ulla Meinecke kann nicht in ihre Wohnung zurückkehren – seit einem Jahr. „Man kann es keinem vermitteln,“ beschreibt die Sängerin, die unter anderem auch für Annette Louisan textete, ihre Situation. Akyol äußerte der Berliner Zeitung gegenüber, man habe „von Anfang an geplant“, den von dem Umbau beeinträchtigten Mietern „einen Umzug, sowie die anfallende Ausgleichsmiete genauso wie den Rück-Umzug in die Ursprungswohnung zahlen“ zu wollen. Ulla Meinecke hingegen berichtet, Akyol habe den ausgehandelten Vertrag nicht unterschrieben, sondern mit dem Baubeginn Fakten geschaffen.

„Wenn man seine Höhle nicht mehr verteidigt, verteidigt man gar nichts mehr“, davon ist die Sängerin überzeugt. Am Willen mangelt es also nicht, allerdings an der Unterstützung offizieller Stellen. Hausverwaltung, Eigentümer, Amt und Polizei scheinen Quartett mit der Zuständigkeit zu spielen. Eine Entscheidung des Amtsgerichts Tempelhof-Kreuzberg gibt es seit Juli 2021. „Kein Wasser, insbesondere kein Regenwasser“ dürfe „mehr eindringen“ können. Sorgen dafür soll eigentlich die Hausverwaltung. „Das Recht ist auf unserer Seite, aber es hilft uns nicht“, sagt Ulla Meinecke, denn ein Jahr später ist der Zustand in ihrer Wohnung unverändert. „Niemand ist zuständig oder die Zuständigen sind qua Amt zahnlos.“ Eine andere Wohnung ist wegen der Mietpreise, die ähnlich horrend wie in München sind, nicht im Budget. Es heißt also weiter warten. (askl)

