Bei Besuch in Berlin verschwunden: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Mann

Wer hat den Vermissten gesehen? Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Polizei Berlin

Seit Samstag fehlt von einem 49-Jährigen jede Spur. Der Mann aus Oranienburg war mit einer Gruppe in Berlin unterwegs.

Berlin – Auf einem Besuch in Berlin ist ein 49-Jähriger verschwunden. Der Mann aus Oranienburg war mit einer Gruppe und Betreuern am Samstag (19. November) in der Hauptstadt unterwegs. In Mitte am S-Bahnhof Hackescher Markt entfernte sich der 49-Jährige der Polizei zufolge unbemerkt gegen 13.30 Uhr von der Gruppe. In seiner Wohneinrichtung in Oranienburg tauchte er bisher nicht auf.

Berlinbesucher verschwindet am S-Bahnhof Hackescher Markt – Polizei veröffentlicht Foto

Die Polizei veröffentlicht jetzt ein Foto von dem Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der Vermisste leidet unter „multiplen Behinderungen“ und könnte sich in einer Notlage befinden.

Der Vermisste ist nach Angaben der Polizei 1,78 bis 1,82 Meter groß und schlank. Er hat grüne Augen und kurze, graue Haare. Bekleidet ist der 49-Jährige mit einer roten Jacke der Marke Camp David und einer schwarzen Mütze mit der Aufschrift Berlin.

Berlinbesucher vermisst – die Personenbeschreibung der Polizei

1,78 bis 1,82 Meter groß

schlank

grüne Augen

kurze graue Haare

bekleidet mit einer roten Jacke der Marke Camp David und einer schwarzen Mütze mit der Aufschrift „Berlin“

Berlinbesucher vermisst: Polizei bittet um Hinweise

„Wer hat den Vermissten seit gestern Nachmittag gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?“, fragt die Kripo. Auch wer sonstige sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

