„Kaufland, habt ihr denn überhaupt keine Ehre?“ Kunde bei diesem Anblick stinksauer

Von: Julia Volkenand

Über dieses Kauflandschild geriet ein Kunde in Rage. © Screenshot

Beim Anblick eines leckeren Kaufland-Angebots ging einem Kunden direkt die Hutschnur hoch. Er ließ bei Twitter Frust ab.

Berlin - Sie sind rund, süß und vor allem lecker. Gerade zu Fasching genießen die Deutschen gerne mal einen Krapfen - oder vielleicht auch mehrere. Auch bei Kaufland sind die Gebäckstücke daher gefragt. In einer Filiale in Berlin gab es sie kürzlich im Angebot. Doch beim Anblick der Ausschilderung wurde einem Kunden sofort ganz anders zumute. Auf Twitter teilte er ein Foto von dem Display. Darauf zu sehen: Eine Selbstbedienungstheke mit Krapfen, darüber ein Schild, auf dem steht: „Berliner verschiedene Sorten 0,49 Euro“.

Soweit so gut. Doch worüber ärgert sich der Kunde so sehr, dass er sofort zum Handy griff? Neben dem Bild schrieb er: „Als Berliner in einem Berliner Kaufland pranger ich das an. Habt ihr denn überhaupt keine Ehre?“ Der Teufel liegt hier im Detail. Denn was in Süddeutschland als Krapfen bezeichnet wird, trägt in Deutschland ganz verschiedene Namen. So sagt man in Hessen „Kräppel“, in Schwaben „Küchli“ und in vielen Teilen Deutschlands eben „Berliner.“ Nicht so in Berlin. Dort heißen die fettigen Leckerbissen „Pfannkuchen.“

Kaufland-Kunde bei Anblick von Schild außer sich

Und auf diese Unterscheidung bestehen die Bewohner der Hauptstadt vehement. Kein Wunder, denn es könnte sonst ja zu fiesen Verwechslungen kommen. Ein Berliner, der einen anderen Berliner isst? Lieber nicht. Was der Rest Deutschlands unter Pfannkuchen versteht, heißt in der Hauptstadt „Eierkuchen“.

Andere Twitternutzer, die wohl nicht aus Berlin stammen, verteidigen den Namen des Gebäcks auf dem Schild: „Erkenne die wissenschaftlichen Fakten endlich an.“

Kaufland-Kunde über Namen empört: Warum heißen „Berliner“ „Berliner“?

Der Ursprung des Namens „Berliner“ ist nicht ganz gesichert, doch angeblich soll der Krapfen (oder eben Berliner) in der heutigen Hauptstadt entstanden sein. Wie bz.de berichtet, besagt eine Überlieferung, dass ein Berliner Bäcker 1756 unter Friedrich dem Großen dienen sollte. Er war jedoch wehruntauglich. Dennoch durfte er im Kanonier-Regiment bleiben und buk als Dankeschön Kanonenkugeln aus Hefe. Weil es im Feld keinen Ofen gab, griff er kurzerhand zur Pfanne und Bratfett und der Krapfen war geboren. Für diese Geschichte spricht, dass das Gebäck in vielen Ländern der Welt ebenfalls „Berlin“ im Namen trägt, etwa in Chile (Berlines) oder Norwegen (Berlinerboller).

Ebenfalls den falschen Namen trug jüngst ein Milchprodukt bei Kaufland und sorgte so für Verwirrung. (jv)