Emotionaler Abschiedsflug geht viral – Kapitän von American Airlines berührt mit letzter Rede Millionen

Von: Robin Dittrich, Kilian Bäuml

Ein Flugzeug-Kapitän steht vor der Rente und seine Abschiedsrede geht viral. Seine emotionalen Worte berühren Millionen auf TikTok.

Bremen – Ein Video des Flugkapitäns von American Airlines eroberte TikTok im Sturm. Es handelte sich nämlich nicht um einen gewöhnlichen Flug, sondern um den letzten des Piloten. „Guten Abend an alle, können mich alle hören – auch ganz hinten?“ – mit diesen Worten eröffnete er seine Ansprache an die Passagiere und seine Crew. Anschließend hieß er alle auf dem Flug zum Chicago International Airport willkommen. Seine Emotionen übermannten ihn schnell.

Letzter Flug eines Kapitäns: Rührende Worte gehen auf TikTok viral und erreichen Millionen

„Normalerweise stehe ich hier nicht vor den Passagieren und richte einige Worte an Sie, eigentlich sitze ich immer im Cockpit und spreche über ein anderes Mikrofon“, setzte der Kapitän seine Rede fort. Schon zu diesem Zeitpunkt konnte er seine Gefühle nicht mehr zügeln und bat um Verständnis, falls er emotional würde. Während seine Stimme immer mehr brach, drückte er seinen Dank an einige Personen aus, insbesondere an seine Familie, die ihn auf seinem letzten Karriereflug begleitete.

Der Kapitän habe 32 Jahre lang für American Airlines gearbeitet und trete nach dem Flug nach Chicago in den Ruhestand. Er hatte noch einige Worte an die Passagiere zu richten: „Danke, dass ihr heute alle da seid und meinen Abschied mit mir feiert.“ Als er seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, sagte er nur: „Eigentlich wollte ich heute gar nicht emotional werden, aber was solls.“ Zum Schluss dankte der Kapitän seiner Frau für ihre Unterstützung. Online gehen immer wieder besondere Momente viral, wie auch das TikTok-Video einer Hochzeit, die für Furore sorgte.

Emotionales Abschiedsvideo erntet Millionen Klicks und tausende Likes

Das Video wurde in kürzester Zeit fast sechs Millionen Mal angeklickt und erhielt über 750.000 Likes. Auch in den Kommentaren zeigten die TikTok-Nutzer Mitgefühl mit dem Kapitän. „Als er emotional wurde, kamen mir auch die Tränen“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere äußerte, dass sie „damals mit dem letzten Air Berlin Flieger geflogen“ ist. Wie sie erklärte, „war das auch extrem emotional, die ganze Crew hat geweint.“ Eine Nutzerin erinnerte sich an den letzten Flug ihres Großvaters, als sie erst fünf Jahre alt war: „Solche Videos bringen mich immer zum Weinen, ich vermisse meinen Opa.“

