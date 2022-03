Flugbegleiter, Clowns und Co. - Leute teilen Berufe, die an Respekt verloren haben

Diese Berufe waren früher respektierter als sie es heute sind © Panthermedia/Science Photo Library/Imago

„Meine Tante war in den 80ern und 90ern eine richtig gute Reisekauffrau. Das Internet hat sie total überrumpelt.“

Wenn sich Leute für einen Beruf entscheiden, ist es für viele die Karriere, die sie Jahrzehnte lang verfolgen. Was allerdings ein respektierter und hoch angesehener Job im Moment ist, kann in ein paar Jahren schon wieder völlig anders aussehen oder sogar komplett obsolet sein. Dieses Thema wurde vor Kurzem auch auf Reddit diskutiert, als ein User die Frage aufwarf: „Welche Jobs waren mal hoch angesehen, sind inzwischen aber einfach ein Witz?“



Die Antworten und Berufe, die seit ihren besten Zeiten einiges an Respekt eingebüßt haben, hat BuzzFeed Deutschland* gesammelt. Klar, lässt sich über alles streiten ... dass Philosoph, Clown und Milchmann aber nicht mehr die prestigeträchtigsten Berufe sind, können wir wohl alle unterschreiben.



