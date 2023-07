Berufsunfähigkeit: Wie Sie trotz mentaler Probleme den Versicherungsschutz erhalten

Von: Karolin Schäfer

Bei bestehenden psychischen Erkrankungen können Anbieter eine Berufsunfähigkeitsversicherung ablehnen. Doch es gibt Möglichkeiten, wie Sie trotz Vorerkrankung versichert werden.

Frankfurt – Burn-out, Depressionen, Angststörungen oder Suchtprobleme: Psychische Erkrankungen zählen laut Deutscher Rentenversicherung mit 41,7 Prozent zu den häufigsten Ursachen für den Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Forschende der Stanford Universität haben in einer Studie zuletzt neue Erkenntnisse zu einem bisher unbekannten Subtyp von Depressionen gewonnen.

Damit Betroffene am Ende dennoch abgesichert sind, gibt es die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Bestehen Vorerkrankungen, verweigern Versicherer in einigen Fällen eine solche Police. Wie Sie dennoch Schutz erhalten und worauf Sie achten müssen, lesen Sie hier.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Welche Anforderungen erfüllt sein müssen

Zunächst gilt zu klären, was überhaupt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Wer durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben, erlebt oft große Einkommensverluste. Wurde vorab eine BU abgeschlossen, springt die Versicherung ein und zahlt eine Berufsunfähigkeitsrente.

Um eine solche Police abschließen zu können, müssen einige Anforderungen erfüllt werden. Dazu zählt vor allem eine Gesundheitsprüfung. Die Versicherungen wollen sich damit über etwaige Vorerkrankungen absichern, meist aus den vergangenen fünf Jahren, informierte das Branchenmagazin Finanztip. Therapien, die länger zurückliegen, müssen nicht angegeben werden. Doch bereits bestehende mentale Probleme können dazu führen, dass die Krankheiten entweder vom Schutz ausgenommen werden oder überhaupt keine Versicherung abgeschlossen werden kann.

Berufsunfähigkeitsversicherung: Worauf Menschen mit psychischen Erkrankungen achten sollten

Vorerkrankungen bedeuten aber nicht gleich automatisch einen Ausschluss des Versicherungsschutzes. Laut einer Umfrage des Gesamtverbandes der deutschen Ver­si­che­rungswirtschaft (GDV) werden 80 Prozent aller Anträge auf eine Berufsunfähigkeitsrente bewilligt.

Dennoch sollten Menschen mit psychischen Erkrankungen einiges beachten. Die Verbraucherzentrale rät zunächst, die Berufsunfähigkeitsversicherung nie selbst abzuschließen, sondern sich immer individuell von Fachleuten beraten zu lassen. Dafür gibt es spezialisierte Makler:innen oder Berater:innen.

Laut Finanztip können Menschen mit Vorerkrankungen eine anonyme Risikoanfrage an Versicherer stellen. So fragen Makler:innen oder Berater:innen bei unterschiedlichen Versicherern nach, wie sich eine BU gestalten könnte. Daten wie Name, Adresse und Geburtsdatum bleiben anonym.

Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen: Menschen mit mentalen Problemen zahlen mehr

Das hat einen entscheidenden Vorteil: Anbieter können bei Ablehnung einer Versicherung im Hinweis- und Informationssystem der deutschen Versicherer (HIS-Wagnisdatei) Vermerke eintragen. So tauschen sich die Versicherungen beispielsweise über Schadenhäufigkeiten oder Auffälligkeiten aus. Das kann sich negativ für Betroffene auswirken: Es drohen höhere Zahlungen für den Versicherungsschutz oder die Verweigerung eines Vertragsabschlusses, informierte die Verbraucherzentrale.

Es kann also sein, dass die Versicherung bei Vorerkrankungen nur genehmigt wird, wenn Sie draufzahlen. Das bedeutet: Mit einem Risikozuschlag sichern sich Anbieter ab, da sie von einem erhöhten Risiko für eine Berufsunfähigkeit ausgeht. Sollte die Erkrankung geheilt sein, können Betroffene die Beträge wieder herabsetzen lassen, so Finanztip.

Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen: Gesundheitsfragen sollten ehrlich beantwortet werden

In einigen Fällen können Versicherer auch Ausschlussklauseln anbieten, hieß es seitens der Allianz-Versicherung. Zwar lässt sich dann eine BU abschließen, jedoch werden bestimmte Körperteile oder Erkrankungen ausgeschlossen, sollte es zur Berufsunfähigkeit kommen.

Dem Vergleichsportal Verivox zufolge sollten die Gesundheitsfragen in jedem Fall ehrlich beantwortet werden. Wer Erkrankungen und Therapien verschweigt, erhält bei einer Berufsunfähigkeit keine Leistung. Manchmal kann es sich also lohnen, mit der Antragstellung zu warten. Sind fünf Jahre nach der letzten Behandlung vergangen, muss die Therapie bei den Gesundheitsfragen in der Regel nicht mehr angegeben werden. Komiker Kurt Krömer litt lange unter Depressionen und sprach im Interview über seine Erkrankung. (kas)

Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de