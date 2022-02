Beschlussvorlage für Corona-Gipfel da: Termin für massive Lockerungen genannt

Von: Andreas Schmid

Teilen

Olaf Scholz und die MPK-Köpfe nach dem vergangenen Corona-Gipfel. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Deutschland steuert auf ein Ende der Corona-Regeln hin. Das zeigt die Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel, die Merkur.de vorliegt.

Berlin - Deutschland löst sich von vielen Corona-Maßnahmen. Zwei Tage vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen zeichnet sich ein klarer Öffnungsplan ab. Am 20. März soll ein Großteil der aktuellen Regeln fallen.

In der Beschlussvorlage, die Merkur.de und tz.de vorliegt, heißt es konkret: „Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden.“ Weiterhin gelten sollen lediglich „Basisschutzmaßnahmen“, wie zum Beispiel die Maskenpflicht, etwa in Bus und Bahn. Der Bundestag solle dafür „die rechtliche Grundlage schaffen“.

Corona-Gipfel: Bund und Länder einigen sich auf „Dreischritt der Öffnungen“

Bund und Länder berufen sich dabei auch auf den Expertenrat, der am Sonntag bereits das wissenschaftliche Fundament für Lockerungen geliefert hatte. Das Motto beim Öffnen lautet: „Es sollen so viele Beschränkungen wie nach der aktuellen Lage möglich zurückgenommen werden. Gleichzeitig sollen so viele flankierende Maßnahmen wie nötig aufrechterhalten werden.“ Ein sogenannter „Dreischritt der Öffnungen“ soll regeln, wann wo und wie gelockert wird.

1. Schritt (ab sofort): Bundesweit kein 2G im Einzelhandel und mehr Kontakte bei privaten Treffen. Bisher gibt es eine Obergrenze von 10 Personen, im Gespräch ist eine Anhebung auf 20. Diese Zahl ist allerdings noch nicht beschlossen, Bund und Länder diskutieren in diesem Bereich noch. Für Ungeimpfte gelten weiterhin die strengeren Regeln (eigener Haushalt plus maximal zwei weitere Personen).

Bundesweit kein 2G im Einzelhandel und mehr Kontakte bei privaten Treffen. Bisher gibt es eine Obergrenze von 10 Personen, im Gespräch ist eine Anhebung auf 20. Diese Zahl ist allerdings noch nicht beschlossen, Bund und Länder diskutieren in diesem Bereich noch. Für Ungeimpfte gelten weiterhin die strengeren Regeln (eigener Haushalt plus maximal zwei weitere Personen). 2. Schritt (ab 4. März) : 3G statt 2G in der Gastronomie sowie bei Übernachtungsangeboten. Außerdem dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen (mit 2Gplus). Bei überregionalen Großveranstaltungen sollen mehr Zuschauer zugelassen werden. Im Gespräch ist eine Obergrenze von maximal 25.000, auch hier ist aber noch nichts entschieden.

: 3G statt 2G in der Gastronomie sowie bei Übernachtungsangeboten. Außerdem dürfen Clubs und Diskotheken wieder öffnen (mit 2Gplus). Bei überregionalen Großveranstaltungen sollen mehr Zuschauer zugelassen werden. Im Gespräch ist eine Obergrenze von maximal 25.000, auch hier ist aber noch nichts entschieden. 3. Schritt (ab 20. März): „Alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ fallen weg. Auch die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Homeoffice-Regelungen entfallen.

Corona-Gipfel: Pflege-Impfpflicht bleibt - es gibt aber einen Ermessensspielraum

Beim Corona-Gipfel geht es auch um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Vergangene Woche war Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) öffentlich vorgeprescht. Bayern werde die Pflege-Impfpflicht vorerst aussetzen, sagte der Franke. In der Beschlussvorlage heißt es nun deutlich, dass es die Impfpflicht im Pflegebereich brauche, damit „Patienten besser vor einer Covid-Erkrankung geschützt werden“.

Bis zum 15. März muss Pflegepersonal nachweisen, dass es geimpft oder genesen ist. Ansonsten droht Jobverlust. Die Gesundheitsämter haben allerdings einen Ermessensspielraum bei der Umsetzung der Maßnahmen. Ein Betretungsverbot stellt die letzte Stufe dar. Daher soll es „nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Betretungsverboten kommen“.

Corona-Gipfel: Nach Genesenen-Chaos - RKI darf künftig nicht mehr entscheiden

Auch der Genesenenstatus sorgt weiter für Diskussionen. Das Robert Koch-Institut hatte ihn auf 90 Tage heruntergesetzt, obwohl Menschen europaweit sechs Monate als genesen gelten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte dem RKI per Gesetztesvorschlag dazu die Entscheidungsgewalt delegiert. Nun wird dem RKI diese Macht wieder genommen. „Bei der vom Bundesminister der Gesundheit angestoßenen Überarbeitung der Covid-19-Schutzmaßnahmen-AusnahmenVerordnung entfällt in Hinblick auf die Festlegungen zum Geimpften- und Genesenenstatus die Delegation auf das Paul-Ehrlich-Institut und Robert Koch-Institut.“

Lesen Sie auch „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Die Geissens sind in großer Sorge um ihre Tochter Davina. Der geht es plötzlich so schlecht, dass der Notarzt sie ins Krankenhaus bringt. Nicht einmal eine Infusion scheint bei der 18-Jährigen zu helfen. „Das war der Alptraum“: Notarzteinsatz bei den Geissens - große Sorge um Davina Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Was bedeutet das seltsame Verkehrszeichen? Viele Schilder geben den Autofahrern Rätsel auf. Auch ein blau-weißes Quadrat mit einem schwarzen Schlüssel. Nur wenige wissen, was es heißt. Blau-weißes Schild mit schwarzem Schlüssel: Was bedeutet das seltsame Verkehrszeichen?

Bund und Länder werden „das weitere Infektionsgeschehen aufmerksam beobachten“. Daher könnte es im März zu einem weiteren Corona-Gipfel kommen. Allerdings nur, „sofern die Lage es erforderlich macht“. Das scheint aktuellen Modellierungen zufolge aber eher nicht einzutreten. In der Beschlussvorlage heißt es mit Blick auf den Expertenrat: „Es werde erwartet, dass sich die Welle abflache, und die Zahl der Neuinfektionen mit der Omikron-Variante BA.1 sänke. Daher sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, vorausschauend Öffnungsstrategien zu planen und zu kommunizieren.“ (as)