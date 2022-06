„Nicht euer Ernst, oder?“ DPD-Retoure kommt völlig verbeult zum Empfänger zurück

Von: Raffaela Maas

Teilen

Ein DPD-Kunde wollte eigentlich nur ein Retourenpaket versenden - doch als sein Paket zum wiederholten Mal zu ihm zurückgeliefert wurde, platzte ihm der Kragen.

München - Bei den unzähligen Paketlieferungen, die in Deutschland täglich stattfinden, können die unterschiedlichsten Probleme auftauchen. An die falsche Adresse zugestellte Sendungen, unzureichend ausgefüllte Abholscheine oder der Klassiker: Pakete, die in einem unmöglichen Zustand bei den Empfängern ankommen und für viel Ärger sorgen. Ähnlich erging es nun auch einem DPD-Kunden, der seinem Ärger im Netz Luft machte.

DPD-Kunde fassungslos beim Anblick seines Retourenpakets

Der Kunde teilte den Vorfall auf Twitter und wandte sich dabei direkt an den offiziellen Account von DPD Deutschland. „Das ist nicht euer Ernst, oder?“, begann er wütend seine Beschwerde. Der Grund für seinen Ärger: Ein Retourenpaket, das mit DPD versendet wurde. Es sei bereits zum zweiten Mal zum Empfänger zurückgeliefert worden sein, wobei der Kunde sich besonders viel Mühe gab.

Er postete auch ein Foto des Anblicks. Das Bild zeigt sein Paket, welches in einem sehr schlechten Zustand bei ihm ankam. Der Karton ist völlig verbeult und macht insgesamt einen ziemlich unstabilen Eindruck. „Ich hatte extra einen ordentlichen Karton drum gepackt, weil die Lieferung genau in so einem Zustand hier ankam und deswegen völlig kaputt war. Und dann kommt es so zurück?“, wetterte der Kunde weiter.

Die Reaktion eines Users folgte sogleich. „Läuft bei DPD! Mit jeder Zustellung bekommst du ein zufälliges Abenteuer durch deren Bürokratenwald!“, kommentierte der User, wohl als Verweis auf andere Fälle, bei denen DPD-Kunden sich wegen der Zustellung im Netz beschwerten. Denn erst letztens teilte ein DPD-Kunde seine unschöne Erfahrung mit der Zulieferung auf Twitter, da ihn sein Paket im katastrophalen Zustand erreichte.

DPD reagiert auf Kundenbeschwerde

Schließlich erreichte die Beschwerde auch DPD selbst. Ein Mitarbeiter des Kundenservice bei DPD reagierte mit einem Kommentar auf den Beitrag des verärgerten Kunden. „Hallo Chris, teile uns gern die Paketnummer und deine PLZ in einer DN mit“, schrieb er. Außerdem wurde der Kunde dazu aufgefordert, in der Direktnachricht erneut zu vermerken, dass es sich bei dem Fall um eine Retoure handelt. Ob dem Kunden geholfen werden konnte und ob er das Paket endlich zurücksenden konnte, ist nicht bekannt.

Zuletzt gab sich ein DPD-Kunde besonders viel Mühe, damit sein Paket ganz sicher bei ihm ankam. Er wollte es den Zustellern so einfach machen - und wurde dann bitter enttäuscht. (rrm)