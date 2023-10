„Stoppen Sie Ihre asozialen Tiergeräusche“: Nachbar beschwert sich über ungewöhnliche Ruhestörung

Von: Sandra Sporer

Mit einem Aushang beschwert ein Hausbewohner sich über die „asozialen Tiergeräusche“ aus der Nachbarwohnung. Doch was genau meint er damit?

Berlin – Nach einem langen Arbeitstag, hat man sich eine erholsame Nacht verdient. Dumm nur, wenn die Nachbarn einem einen Strich durch die Rechnung machen und so laut sind, dass ans Einschlafen gar nicht zu denken ist. Das kam in einem Wohnhaus wohl so oft vor, dass ein Hausbewohner sich genötigt fühlte, den Übeltäter mit einem Zettel an seiner Haustür auf sein Fehlverhalten hinzuweisen.

Einen wesentlich freundlicheren Zettel hängte eine neue Mieterin in ihrem Wohnhaus aus. Die Frau bat ihre Nachbarn in dem Aushang um Hilfe bei einigen Handwerksarbeiten.

Beschwerde über Ruhestörung durch „asozialen Tiergeräusche“ des Nachbarn gibt Rätsel auf

„Zum 100. mal: NACHTRUHE! Und stoppen Sie bitte Ihre asozialen Tiergeräusche. Ihre extrem genervten Nachbarn!“, steht in großen, roten Buchstaben auf dem Aushang. Das Wort Ruhe ist mehrfach unterstrichen. Dass zumindest der Zettelschreiber vom Verhalten seines Nachbarn sehr genervt ist, sieht man auf einen Blick.

Aber was genau ist mit „asozialen Tiergeräuschen“ gemeint? Diese Frage gibt den Followern des Instagram-Accounts „Notes of Berlin“, der ein Foto des Aushangs postete, Rätsel auf. Viele vermuten allerdings, dass der Zettelschreiber sich damit auf die Geräuschkulisse beim Liebesspiel bezieht. So scherzt einer: „Also so ein Oink Oink während des Beischlafes ist durchaus verführerisch.“ Ein weiterer Kommentar lautet: „Jetzt will ich wissen, was da im Schlafzimmer abgeht.“

„Tierisch laut da“, scherzt ein weiterer Follower. Es gibt aber auch einige Kommentare, die den Frust des Zettel-Schreibers nachvollziehen können. So rät einer: „Einfach die Polizei rufen, zweimal dann ist Ruhe“ Ein weiterer Kommentator, der scheinbar bereits Erfahrung mit lauten Nachbarn hat, schlägt vor: „Kopfhörer, die die Außengeräusche filtern und dafür Entspannungsmusik. Mir hilft es.“

Ruhestörung durch Nachbarn muss man nicht einfach hinnehmen

Kommt es wie in diesem Fall zu regelmäßiger Lärmbelästigung, kann man als Mieter unter bestimmten Umständen übrigens eine Mietminderung geltend machen. Allerdings muss dazu zunächst eine Mängelanzeige beim Vermieter stellen, wie die Webseite mietrecht.com informiert. Dem Vermieter muss dann eine Frist eingeräumt werden, um die Ruhestörung zu unterbinden. Erst wenn diese ungenutzt verstreicht, sind die Voraussetzungen für eine Mietminderung gegeben.

Noch besser ist es natürlich, wenn sich das Problem versöhnlicher klären lässt. Es gibt einiges, was man als Mieter bei wiederholter Lärmbelästgung tun kann. Manchmal reicht es schon, den Nachbarn freundlich darauf anzusprechen. Denn es kann auch vorkommen, dass eine Ruhestörung ganz unbeabsichtigt stattfindet. Etwa, weil unterschätzt wurde, wie hellhörig die Wände sind. (sp)