Studie bestätigt: Kaffee hilft beim Abnehmen – sofern er richtig zubereitet ist

Von: Anna Laura Müller

Kaffee macht wach, aber macht das beliebte Heißgetränk auch schlank? Mitunter schon, wie eine Studie nun bestätigt. Am Koffein liegt das aber nicht.

Frankfurt – Der Weg am Morgen führt für viele Menschen in Deutschland erstmal an die Kaffeemaschine. Und das ist für die meisten nicht der letzte Gang zur Filtermaschine oder zum Vollautomaten. Denn durchschnittlich trinken Kaffeeliebhaber knapp vier Tassen pro Tag, so die jüngsten Zahlen des Deutschen Kaffeeverbands. Aber das Heißgetränk schmeckt vielen nicht nur gut, sondern soll auch beim Abnehmen helfen. Das bestätigt nun eine aktuelle Langzeitstudie aus den USA. Allerdings ist eine Zutat dabei entscheidend.

Bei der richtigen Zubereitung kann Kaffee beim Abnehmen helfen

Dem Kaffee werden schon lange positive Auswirkungen auf die Gesundheit nachgesagt. So kann das darin enthaltene Koffein beispielsweise gegen Spannungs- oder Migränekopfschmerzen helfen. Manche schwören dabei auf schwarzen Kaffee mit einem Schuss Zitrone. Aber vorsichtig: Zu viel Kaffee kann wiederum Kopfschmerzen auslösen. Die richtige Dosis macht es also.

Kaffee schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch beim Abnehmen helfen. © Lian Fei/Imago

Und auch bei Kaffee als Kalorienverbrenner muss auf die richtige Trinkweise geachtet werden. In einer Studie von US-Forschern wurde anhand von Daten aus der sogenannten „Nurses Health Study“ (dt. Krankenschwestern Gesundheitsstudie) und der „Health Professional Follow-Up Study“ (dt. Gesundheitsfachkräfte Nachfolgestudie), in mehreren Langzeituntersuchungen die Auswirkungen von Kaffeekonsum auf das Gewicht erforscht. Dabei stand vor allem im Fokus, ob der Kaffee mit Zucker, Milch oder milchfreiem Kaffeeweißer getrunken wird.

Eine Zutat ist besonders ausschlagebend

Die Ergebnisse der Studie wurden im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht. Ausschlaggebend ist demnach der Zucker im Kaffee. Wird der weggelassen, kann eine zusätzliche Tasse ungesüßter schwarzer Kaffee täglich zu einer Gewichtsabnahme von 0,12 Kilo führen. Die Tasse Kaffee mit einem Teelöffel Zucker konnte dagegen mit einer Gewichtszunahme in Verbindung gebracht werden. Und auch hier gilt, je mehr Tassen gesüßter Kaffee, desto mehr Gewichtszunahme. Trinkt man aber täglich mehrere Tassen ungesüßten Kaffee über einen längeren Zeitraum, kann das, laut Studie, durchaus zu einer leichten Gewichtsabnahme führen.

Übrigens: Wer seinen Kaffee mit Milch oder Kaffeeweißer trinkt, gewinnt laut der Forscher keine Kilos dazu. Und noch etwas Überraschendes haben sie herausgefunden: Es spielt keine Rolle, ob der ungesüßte Kaffee Koffein enthält oder koffeinfrei getrunken wird. Die Gewichtsabnahme wurde beim Trinken von beiden Varianten nachgewiesen.

Wie die Gewichtsabnahme genau zustande kommt, auch beim koffeinfreien Kaffee, geht aus der Studie nicht hervor. Bisher wurde vor allem dem Koffein eine Stoffwechsel anregende Wirkung zugesprochen. Klar ist aber: Koffein ist nur einer von vielen bioaktiven Substanzen, die im Kaffee enthalten sind. Auch andere Verbindungen, wie Chlorogensäure, könnten laut Experten verantwortlich für die schlank-machende Wirkung von Kaffee sein.

Aber Kaffee hat auch noch weitere wissenschaftlich nachgewiesene Gesundheitsvorteile. So wird der Kaffeekonsum beispielsweise mit einem niedrigeren Diabetesrisiko in Verbindung gebracht und kann sogar die Leber schützen. Außerdem konnte eine Harvard-Studie belegen: Kaffeetrinker leben länger.