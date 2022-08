Bier „ofenwarm“ und Kässpatzen „ohne Käse“: 26 Bons, bei denen jeder richtige Kellner das Lokal verlässt

Das Bier soll „ofenwarm“ sein und die Kässpatzen „ohne Käse“: 26 skurrile Bestell-Bons, bei denen jeder richtige Kellner sofort das Lokal verlässt.

Buzzfeed.de hat diese ungewöhnlichen Bestellbons gesammelt.

1. Nicht dein Ernst jetzt, oder?

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Das macht echt betroffen.

2. Wie zur Hölle hat sich Gast das wohl vorgestellt?

BuzzFeed.de © Facebook: KochmitStil

Alter! Was soll das?

3. Aber, was Gast will…

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Kannst auch gleich auf deinem Ledergürtel rumkauen.

4. … bekommt der Gast. Hier dein CHEESEburger OHNE KÄSE!

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Du Penner!

5. Und das Bier gerne auch warm. OFENWARM.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Hmmm. Ein Kenner!

6. Einmal Lachsfilet, aber well down bitte.

BuzzFeed.de © facebook.com

Ich geb' dem gleich mal WELL eins Down!

7. Jeder Gast bekommt den Kellner, den er verdient. Sorry.

BuzzFeed.de © Facebook: KochmitStil

Weil Nussbutter und Nüsse und so …

8. Apropos Nüsse – riskier doch mal was, Gast.

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Komm schon, schmeckt dir bestimmt.

9. Also nur Fisch?

BuzzFeed.de © facebook.com

Wie wäre es, wenn wir auch den Matjes weglassen und du verschwindest?

10. Und nur ein gekochtes Ei?

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Was ist das für 1 Gast?

11. Ok. Das ist seltsam.

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Äh, Polizei?

12. Immer diese Extrawünsche.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Ich kann gar nicht hinsehen.

13. Sorry, aber das ist total falsch.

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Dafür kommt er in die Hölle!

14. Nochmal zum Mitschreiben, Gast. Ein BAUERNFRÜHSTÜCK OHNE EI?

BuzzFeed.de © facebook.com

Abgang. ABER SCHNELL!

15. Ey Gast, diese Bestellung muss ein Scherz sein.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Ich meine das kannste nicht so meinen, oder?

16. Ja was jetzt? Entscheide dich doch mal Gast!

BuzzFeed.de © Facebook: HOGAPAGE

Nicht zum Aushalten das Hin und Her.

17. Upsi.

BuzzFeed.de © Facebook: ich.bin.kellner

Jetzt habe ich dich missverstanden. (ABER rate mal: ES IST MIR SCHEISSEGAL.)

18. Oh, du hast das falsch verstanden?

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Bezahl es trotzdem, Depp!

19. Chef, ich bin kurz mal angeln.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Warum nur ich?

20. Den Witz habe ich heute ja noch nie gehört.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Echt lustig!

21. Nochmal, bitte. Du willst dein Gemüse medium rare?

BuzzFeed.de © Facebook: KochmitStil

Gute Wahl.

22. Und statt dem Krokodil lieber Bratkartoffeln?

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Zu viel getrunken?

23. Ein Steak? Wo?

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Oder meintest du WELL DOWN?

24. Kinder halt, ne?

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Rahmsoße ist aber auch was Feines.

25. Ich habe es mir aufgeschrieben, du kannst dich auf mich verlassen, Gast.

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

It's getting hot in here!

26. Im Umgang mit Gästen immer dran denken:

BuzzFeed.de © Facebook: DingeDieGastronomenNichtSagen

Nie aus der Rolle fallen.