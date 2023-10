„Wir sind unglaublich traurig“: Filmwelt trauert um Schauspieler Matthew Perry (54)

Von: Bjarne Kommnick

Große Trauer um „Friends“-Darsteller Matthew Perry. Der Schauspieler ist Medienberichten zufolge verstorben. Die Anteilnahme von Freunden und Kollegen ist riesig.

Los Angeles – Medienberichten zufolge ist der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry im Alter von 54 Jahren verstorben. Perry, der in den 1990er Jahren aufgrund seiner Rolle als Chandler Bing in der beliebten Fernsehserie „Friends“ bekannt wurde, wurde laut Scot Williams, dem Hauptmann von der Raub- und Mordabteilung des Los Angeles Police Department, leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden, wie die New York Times zuvor berichtet hatte. Die Trauer im Netz unter alten Wegbegleitern und Fans ist riesig.

Matthew Perry alias Chandler Bing aus „Friends“ verstorben – Freunde und Kollegen trauern im Netz

Der Tod des Schauspielers wurde jedoch bisher (Stand Sonntagmittag, 13 Uhr) noch nicht offiziell bestätigt. Die Anteilnahme von Freunden und Kollegen ist jedoch bereits groß, was die Tatsache seines Todes wohl bewahrheiten dürfte. Unter anderem meldete sich seine langjährige Freundin Meredith Salenger zu Wort: „Mein Herz zerbricht, Matthew und ich kennen uns seit unserem 16. Lebensjahr. Oh Mann. Keine Worte. Ruhe in Frieden, Süßer“. Das letzte Foto von Perry auf Instagram sorgt derweil bei Fans für Gänsehaut.

Der „Friends“-Schauspieler Matthew Perry (dritter von Links) ist mit Medienberichten zufolge mit 54-Jahren gestorben – die Anteilnahme von seinen Schauspielkollegen ist groß. © Lee Celano/dpa

Tod von Matthew Perry – Kanadas Ministerpräsident trauert als alter Schulkollege

Auch ein weiterer Freund aus Kindheitstagen – und zwar niemand geringeres als Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau – erklärte auf X, ehemals Twitter: „Der Tod von Matthew Perry ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir früher gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen bereitet hat. Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen“. Gemeinsam seien die beiden in eine Schulklasse gegangen.

Warner Bros. und NBC melden sich zu Tod von Matthew Perry

Unter anderem meldet sich auch Schauspielerin Maggie Wheeler zu Wort, die in 19 Folgen als Nebendarstellerin in „Friends“ aufgetreten war: „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du in deinem zu kurzen Leben so vielen bereitet haben, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, so sehr gesegnet.“

Auch einige Medienunternehmen meldeten sich noch in der Nacht seines Todes zu Wort. In einer Mitteilung von Warner Bros. Entertainment heißt es: „Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod von Matthew Perry erfahren. Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans.“ Auch der Sender NBC, auf dem die Serie „Friends“ ausgestrahlt wurde, erklärte in einem Statement: „Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry“.