„Absolut schädlich“: Undercover-Recherche deckt fragwürdige Zustände in Kita auf – Experte entsetzt

Von: Kai Hartwig

Investigativ-Journalist Günter Wallraff hat Missstände in einer deutschen Kita aufgedeckt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Ein TV-Team schleuste in einer Kita eine Mitarbeiterin ein – die filmte Erschreckendes. Ein Experte erklärte, dass dies für Kinder fatale Folgen haben kann.

München – In Deutschland ist der Personalmangel in einigen Bereichen besonders gravierend. Auch bei der Kinderbetreuung gibt es diesbezüglich große Defizite. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung von Oktober 2022 fehlen im Jahr 2023 bundesweit bis zu 383.600 Kitaplätze. Wollte man diese fehlenden Kitaplätze schaffen, müssten demnach 98.600 zusätzliche Stellen mit Fachkräften besetzt werden. Eine Undercover-Recherche von RTL hat derweil fragwürdige Zustände in einer Kita aufgedeckt. Ob diese auch im Zusammenhang mit möglicher Überlastung von Kita-Mitarbeitern stehen, lässt sich nur vermuten.

Undercover-Recherche von „Team Wallraff“ deckt fragwürdige Zustände in Kita auf

Ein Experte zeigte sich jedenfalls entsetzt, nachdem ihm von Investigativ-Journalist Günter Wallraff Videoaufnahmen aus einer Kita, die dem TV-Sender zufolge in Süddeutschland beheimatet ist, vorgespielt worden waren. Für das Format „Team-Wallraff – Reporter Undercover“ hatte sich eine Journalistin als Praktikantin unter die Erzieherinnen und Erzieher gemischt. Und diskussionswürdige Szenen erlebt, die sie mit versteckter Kamera in Ton und Bild festhielt.

In einem Fall, den die Undercover-Reporterin mitfilmte, ist auf den Videoaufnahmen ein weinendes Kind zu sehen. Der laut dem TV-Sender einjährige Junge wurde auf einer Fensterbank auf eine Matratze gelegt. Das Kleinkind weint unentwegt und scheint sich nicht zu beruhigen. Das Personal der Einrichtung, laut ntv.de „eine private Kita für unter Dreijährige“, wirkt eher uninteressiert, das weinende Kleinkind wird größtenteils kaum beachtet. Die Mitarbeiter beschäftigen sich vielmehr mit ihren Smartphones oder essen. Eine Erzieherin sagt zu dem Einjährigen nur: „So ist das, wenn man nicht genug schläft.“

Experte über Videoaufnahmen aus deutscher Kita entsetzt – „Kinder entwickeln mit großer Wahrscheinlichkeit Auffälligkeiten“

Für den Kinder- und Jugendpsychiater Lutz-Ulrich Besser ist das Verhalten der Erzieher ein Unding. „Ein übererregtes, weinendes Kind auf der Fensterbank winseln und weinen und jammern zu lassen und sich mit dem Handy und dem eigenen Essen zu beschäftigen – das hat nichts damit zu tun, was wir heute wissen über moderne, bindungsorientierte Pädagogik“, sagte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in dem RTL-Format: „Das ist schon sehr bedenklich.“

Auch ein weiteres Kind im Alter von zwei Jahren ist auf den Videoaufnahmen zu erkennen. Es weint und kommt einfach nicht zur Ruhe. Was offensichtlich der Erzieherin ziemlich auf die Nerven geht. Sie droht dem Kind, es „hoch ins Schlafzimmer“, wenn es nicht zu weinen aufhört. „Da könntest du brummen, da hört es keiner“, sagt sie zu dem kleinen Jungen. Ein Verhalten, das dem Experten völlig unverständlich ist. „Solche Muster der Übererregung, die mit druck- und angstauslösenden Aspekten beantwortet wird, die brennen sich ein“, warnt Kinder- und Jugendpsychiater Besser: „Diese Kinder entwickeln dann mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn das nicht kompensiert werden kann durch ein sehr liebevolles Elternhaus, Auffälligkeiten.“

„Absolut schädlich für die Kinder“ – Kinder- und Jugendpsychiater verurteilt „körperliche Gewalt“ in Kita

Und auch ein anderer Junge, ebenfalls zwei Jahre alt, scheint die Erzieherinnen und Erzieher an ihre Grenzen zu bringen. Das Kind wirkt auf den Videoaufnahmen verhaltensauffällig, einige Erzieherinnen äußern die Vermutung, der Zweijährige sei möglicherweise geistig behindert. Doch statt dem Kind die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken, wird der Zweijährige mehrfach unsanft behandelt. Kurz vor dem Mittagsschlaf wirft eine Kita-Erzieherin das Kleinkind auf eine Matratze.

Später, als es mit allen Kindern zu einem Spaziergang gehen soll, setzt sich der Junge nicht hin, wie die Erzieher es sich wünschen. Eine Erzieherin nimmt den kleinen Jungen sitzend in den Klammergriff, mit Armen und Beinen hält sie das Kind fest, damit es nicht weglaufen kann. Besser ist fassungslos: „Das gehört überhaupt nicht in die Erziehung von Kindern, körperliche Gewalt. Ich muss ein Kind begleiten, aber darf es nicht in die Ohnmachtsposition bringen.“ Der Experte weiter: „Das heißt nicht, dass das Ziel nicht bleibt, dass wir jetzt gemeinsam spazieren gehen wollen. Aber der Weg dorthin, den durch Gewalt zu erzwingen, ist absolut schädlich für die Kinder.“

Anwälte der gefilmten Kita streiten Vorwürfe ab – TV-Team sieht noch mehr Missstände

Die Anwälte der Kita, in der die RTL-Journalistin als Praktikantin tätig war und das Video aufnahm, wehren sich derweil gegen die Vorwürfe. Es werde „kein Kind bewusst, weder über einen Zeitraum von wenigen noch über einen Zeitraum mehrerer Minuten, weinen gelassen“, hieß es in einem Statement gegenüber dem TV-Sender. Demnach arbeitet dort „niemand mit Drohungen“ und „niemand würde einem Kind gegenüber übergriffig werden“.

Ob die gezeigten Szenen nur ein Einzelfall sind oder nicht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Journalisten des „Team Wallraff“ mahnten aber verbesserungswürdige Abläufe bei der Einstellung von Mitarbeitern und der Dokumentation von Missständen in Kitas an. So musste die Undercover-Reporterin laut dem Bericht vor ihrem Praktikum keine Kopie ihres Personalausweises vorzeigen. Außerdem hätten die Recherchen für die Sendung ergeben, dass in der Mehrzahl der Bundesländer keine Statistiken erhoben werden, um besondere Vorkommnisse in Kitas zu dokumentieren. Derweil hatte „Team Wallraff“ auch in einem Seniorenheim unsägliche Zustände aufgedeckt. (kh)