Kunde sauer: DHL-Bote nutzt Ablageort, der am Vortag noch „neun Stunden in Betrieb“ war

Von: Miriam Haberhauer

Ein dreister DHL-Zusteller versteckte sein Paket ausgerechnet im Smoker. Der war am Tag davor stundenlang in Betrieb. Auf Twitter beschwert sich der wütende Kunde bei dem Unternehmen.

München – Neben der persönlichen Zustellung bietet der Paket-Lieferdienst DHL auch andere Zustelloptionen an. Kunden können entweder einen Nachbarn angeben, der das Paket entgegennehmen soll oder einen Ablageort angeben, an dem es deponiert werden soll. Gelegentlich finden die Zusteller aber auch ganz eigene Verstecke.

DHL-Kunde entsetzt: Zusteller legt Paket in Grill

Ein DHL-Mitarbeiter entschied sich jetzt für einen besonders ungewöhnlichen Ablageort: Im Smoker, einer Art Grill, fand der schockierte Kunde sein erwartetes Päckchen. Der wurde kurz davor noch benutzt, wie der Mann auf Twitter mitteilte.

Der entsetzte Kunde teilte ein Foto des DHL-Lieferscheins auf seinem Twitter-Profil. Er verlinkte DHL und schrieb: „Es lag in meinem Smoker, der gestern neun Stunden geräuchert hat.“ Vermutlich war im Grill also wohl noch Resthitze vorhanden. Aber nicht nur das war für den DHL-Kunden Grund zum Aufregen: Auch das rücksichtslose Verhalten des Zustellers gegenüber seinen privaten Sachen sprach er an.

„Paket ist im Grill“ - Dreister DHL-Bote schockiert Kunden

Der Paket-Zusteller hinterließ immerhin einen Lieferschein, auf dem er den Empfänger darüber informierte, wo er das Paket versteckt hatte. „Paket ist im Grill“, war darauf zu lesen. „Wie kommt ihr darauf, fremdes Eigentum zu öffnen und zu benutzen, um Pakete zu verstecken?“ Stattdessen schlug der Twitter-User dem Unternehmen vor: „Wie wäre es mit einer der fünf Packstationen, die in unmittelbarer Nähe sind?“. DHL reagierte bislang noch nicht auf den wütenden Kundenbeitrag.

Grund zur Freude hatte dafür ein anderer DHL-Kunde. Auf seinem Lieferschein fand er handgemalte rote Herzen.

