Kreuzfahrt-Urlauberin berichtet von dramatischen Szenen - „Die Angst kriecht in mir hoch“

Von: Martina Lippl

Teilen

Die Kreuzfahrt in Norwegen war als Traumreise geplant. Dann peitscht der Wind die Wellen hoch. Eine Passagierin erlebt einen Alptraum.

Bremen – Es sollte ein Abenteuer werden, doch eine Hurtigruten-Kreuzfahrt brachte eine Schweizerin an ihre Grenzen. „Imposante Natur, Freiheit und ein wenig Luxus“, wollte Aleksandra Hiltmann erleben. Schnell überholt sich der Wunsch von einer schönen Kreuzfahrt. Es kommt alles anders. In einem „Erlebnisbericht“ schildert die Blick-Reporterin offen ihre Emotionen auf der „MS Nordkapp“.

„Die Angst kriecht in mir hoch“: Betroffene berichtet von dramatischen Szenen auf Kreuzfahrtschiff

Die norwegischen Fjorde sind ein Klassiker unter den Kreuzfahrtzielen. Die Hurtigruten bieten eine „besonders intensive Naturerfahrung“, ist auf den einschlägigen Webseiten zu erfahren. Für eine junge Schweizerin war es offenbar ein bisschen zu viel Natur.

Die Frau hatte eigenen Angaben zufolge mit ihrem Freund eine Nacht in einer Kabine mit Doppelbett auf der „MS Nordkapp“ gebucht – von Kristiansund bis nach Bergen (Norwegen). Das Kreuzfahrtschiff legte demnach im Hafen Kristiansund (Norwegen) ab. Alles war in bester Ordnung. Sie lobt Kabine, Bett und Bad sowie das Fenster mit freier Sicht aufs Meer. Aber dann beginnt ihr persönliches Drama.

MS Nordkapp fährt in den Vågsfjord im Morgenlicht. Es sind Fotos, wie dieses, die Urlauber auch zu einer Hurtigruten-Kreuzfahrt locken. © imago

Der Wind bläst schon zu Beginn der Kreuzfahrt so stark, dass es unmöglich gewesen sei am Bug des 123,3 Meter langen Schiffs aufrecht zu stehen. Bis dahin freut sich die Frau noch auf das Abenteuer. Die Wellen werden jedoch immer höher, erzählt sie. Der Bug hebt und senkt sich gewaltig als sie vor der Fensterfront im Salon steht. „Ich möchte es mir nicht eingestehen, aber die Angst kriecht in mir hoch“, gesteht Hiltmann offen.

Wellengang bis sechs Meter bei Kreuzfahrt: Frau berichtet von Alptraum statt Traumreise

Sie flüchtet sich auf die Toilette, um keine Wellen und kein schwankendes Schiff zu sehen. Versucht es mit positiven Gedanken, dann doch mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Das sei nur mit Festhalten möglich gewesen. Die „MS Nordkapp“ schwankte inzwischen so stark. In der Kabine sei ihr immer übler geworden.

„Mal werden wir in die Matratze gedrückt, dann befinden wir uns gefühlt im freien Fall“, erzählt die Schweizerin. Sechs Meter hohe Wellen hätten das Schiff nach Angaben des Kapitäns begleitet. Während die Frau auf dem Kreuzfahrtschiff mit Angst und Übelkeit zu kämpfen hat, stecken andere den Sturm offenbar ganz gut weg.

Ältere Passagiere hätten nach ihrer Beobachtung problemlos am Dinner teilgenommen. Selbst am nächsten Morgen konnten demnach viele beim Frühstück kräftig zugreifen, während sie nur inständig hoffte, sich nicht übergeben zu müssen. Für Kreuzfahrt-Neulinge gibt es einige Tipps und Tricks: Wenn es auf Kreuzfahrt geht, raten Experten dazu, lieber keine Salami zu essen. Das hat seinen guten Grund.

Selbst zurück an Land schwankte der Boden noch drei Tage später gefühlt unter ihren Füßen. Ob die Schweizerin noch einmal eine Kreuzfahrt wagt, bleibt abzuwarten. Übrigens: Falls es zu einem Notfall kommen sollte, sind die meisten Kreuzfahrtschiffe medizinisch gut vorbereitet. Sicherheit hat auf Kreuzfahrtschiffen oberste Priorität. Nach der Evakuierung der „Viking Sky“ im März 2019 fragten sich das schon viele Menschen. Das Schiff war damals vor der westnorwegischen Küste bei einem Sturm in Seenot geraten. (ml)