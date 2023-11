Drama nach der Hochzeit: Zahlreiche Paare von Mallorca-Reisebüro abgezockt

Von: Karolin Schäfer

Eine Reiseanbieterin verspricht frisch verheirateten Ehepaaren traumhafte Flitterwochen. Doch nachdem das Geld bezahlt wurde, bricht der Kontakt ab.

Palma – Für viele geht es nach einem ausgelassenen Hochzeitsfest mit Freunden und Familie in die langersehnten Flitterwochen. Es ist der erste Urlaub, der offiziell als Ehepaar verbracht wird. Für zahlreiche Pärchen entwickelte sich die Reise jedoch zum Albtraum.

Dreiste Betrugsmasche: Mallorca-Reisebüro zockt frisch verheiratete Ehepaare ab

Eine Reiseanbieterin soll gezielt Pärchen auf dem Weg in ihre Flitterwochen um ihr Geld gebracht haben. „Wir haben diese Frau im November letzten Jahres auf einer Messe für Hochzeitsreisen kennengelernt“, schilderte eine Betroffene die Situation gegenüber der Zeitung Diario de Mallorca. Zum Albtraum wurde auch eine Mallorca-Reise nach einer Hochzeit aufgrund einer seltsamen Regel.

Nach dem Stress rund um die Hochzeit, habe das Paar beschlossen, der Reiseanbieterin die Buchung der Flitterwochen zu überlassen. Freunde hätten ebenfalls eine Reise über die Frau gebucht – später stellte sich heraus, dass auch sie betrogen wurden. Die Reiseanbieterin schien anfangs professionell. Doch nachdem die Frischvermählten 6200 Euro für die Reise nach Japan und Dubai bezahlt hatten, sei es immer schwieriger gewesen, die Frau zu erreichen. Schließlich sei sie überhaupt nicht mehr ans Telefon gegangen.

Die Eheleute blieben zuversichtlich. Sie glaubten nicht, dass sich die Frau das Geld selbst in die Tasche gesteckt hatte. Wenig später wurde die Befürchtung dann doch wahr: Die frisch Verheirateten stellten fest, dass kurz vor der Abreise Anfang Oktober bei der versprochenen Fluggesellschaft und dem Hotel keine Reservierung hinterlegt wurde.

Pärchen bei Hochzeitsreise betrogen: Mallorca-Reisebüro erbeutet Tausende Euro

25 Personen hat die Reiseanbieterin um ihr Geld gebracht – bis auf eine Person allesamt Hochzeitsreisende. Inzwischen wurde die Frau auf Mallorca festgenommen. Der Zeitung zufolge soll sie von den Paaren rund 78.000 Euro erbeutet haben.

Eine Reiseanbieterin in Mallorca brachte zahlreiche Hochzeitspaare um ihr Geld. (Symbolbild) © Fokke Baarssen/imago

Die Masche schien bei allen gleich abgelaufen zu sein: Die Betrügerin stellte sich als seriöse Hochzeitsreisen-Planerin vor, doch sobald sie bezahlt wurde, verschwand sie. Gelang es den Verheirateten doch, sie zu kontaktieren, wurden sie von der Reiseanbieterin mit Ausreden vertröstet – etwa, dass es ihr gesundheitlich nicht gut gehe.

Reiseanbieterin auf Mallorca festgenommen: Polizei vermutet weitere Opfer

Stressfreie Flitterwochen erlebten die Ehepaare also nicht. Einige von ihnen buchten kurzfristig für teures Geld eine neue Reise. „Wir hatten bereits unsere Urlaubstage genommen, also mussten wir in aller Eile eine neue Reise buchen, was uns weitere 7000 Euro kostete“, erklärte die betrogene Frau gegenüber Diario de Mallorca.

Im Zuge der Ermittlungen vermutet die Polizei weitere Opfer. Wie die spanische Zeitung Última Hora berichtete, muss sich die vermeintliche Reiseanbieterin nun wegen Betruges und Urkundenfälschung verantworten.