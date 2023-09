Bewohner „im roten T-Shirt“ sorgt für Polizeieinsatz – und findet guten Rat von seinem Nachbarn im Hausflur

Von: Felina Wellner

Teilen

Mitten in der Nacht war ein verdächtiges Hantieren an der Wohnungstür zu hören. Auf Panik folgte Verwunderung: Das Gesicht war dem Bewohner bekannt.

Oranienburg – Ein Mann ist in den frühen Morgenstunden des 10. September zwar im richtigen Häuserblock, aber an der falschen Wohnungstür gelandet. Er befand sich auf dem Heimweg nach einer feuchtfröhlichen Nacht. Weniger fröhlich war sein Nachbar, der auf diese Weise aus dem Schlaf gerissen wurde. Er reagierte mit einer Notiz im Wohnungsflur, die mittlerweile auf der Instagram-Seite Notes of Germany kursiert.

Alkoholkonsum mit Folgen: Bewohner rief Polizei und verfasste Wutnachricht

Nicht selten werden nachbarschaftliche Streitereien in Papierform ausgetragen – kürzlich hat ein Mieter in München auf zwei Zetteln im Hausflur zu rücksichtsvollem Kochen aufgefordert. Ebenfalls per Zettel beschwerte sich ein Mieter im brandenburgischen Oranienburg über den unverantwortlichen Alkoholkonsum seines Nachbarn. Er habe diesen mehrmals darauf hingewiesen, nicht an der richtigen Wohnungstür zu stehen.

Der alkoholisierte Mann „im roten T-Shirt“ konnte sein Bett offensichtlich nicht schnell genug erreichen und versuchte sich das ein oder andere Stockwerk zu sparen. Auf Verständnis traf er allerdings nicht. Im Gegenteil – sein Nachbar rief die Polizei und reagierte am Folgetag mit dieser Wutnachricht. Inklusive der Aufforderung, den eigenen Alkoholkonsum zu überdenken, „wenn Sie nicht einmal die richtige Wohnung finden“.

Der Gescholtene reagierte kleinlaut auf die Botschaft. „Sorry, kommt nicht wieder vor“, setzte er handschriftlich unter den Zettel seines verärgerten Nachbarn, als handle es sich um einen analogen Chatverlauf.

Diesen Zettel hängte ein verärgerter Nachbar im Hausflur auf. Und bekam eine Antwort. © Screenshot/Instagram.com/notesofgermany

Instagram-Nutzer sympathisieren mit betrunkenem Nachbar

Anders als der Bewohner konnte sich der ein oder andere Instagram-Nutzer mit dem beschwerlichen Nachhauseweg nach zu viel Alkohol identifizieren. „Da seh ich mich irgendwann“, hieß es. Und offenbar ist ein nachbarschaftlicher „Eindringling“ kein Einzelfall. Eine Frau kommentierte ähnliches erlebt, aber die Situation humorvoll aufgenommen zu haben. Noch heute lache sie über das verdutzte Gesicht ihres „stark alkoholisierten“ Nachbarn.