„Rewe, was hab ich Euch getan?“ - Kunde kippt beim Blick auf die Kasse aus den Latschen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ob Rewe, Aldi oder Lidl - die Preise in deutschen Supermärkten ziehen merklich an. Doch die Endsumme, die nun ein Kunde bei Rewe zu zahlen hatte, sprengt jedes Maß.

Ukraine-Krieg*, Inflation und Co.: Der Alltag wird gefühlt minütlich teurer. Die Preise steigen in allen Lebensbereichen und auch der wöchentliche Einkauf wird darum viel bewusster ausgesucht. Einem Kunden bei Rewe half das nichts. Sein Rechnungsbetrag fiel vierstellig aus.

Rewe, Aral und Konsorten: Die Preise steigen fühlbar

Wann auch immer man hierzulande an der Kasse steht, bereitet man sich auf eine Hiobsbotschaft vor. Schon lange macht sich eine deutliche Preissteigerung auf deutschen Kassenzetteln bemerkbar. Während die explodierenden Spritpreise den ein oder anderen schon zu ungewöhnlichen Alternativstrategien verführten, ist auch beim Lebensmitteleinkauf der Blick auf die Auszeichnung der Ware geschärft.

Die Preise für Lebensmittel klettern momentan in schwindelerregende Höhen. Der Blick auf die Endsumme ist meist kein Genuss. (Symbolbild) © IMAGO/Sascha Steinach

Nachdem bestimmte Lebensmittel hierzulande knapp werden, erstaunt es nicht, dass der Einkauf im Supermarkt mittlerweile einem zirkusartigen Spagat gleichkommt. Einerseits möchte man alle gewünschten Produkte erstehen, solange sie noch zu haben sind, andererseits muss die Verpflegung auch pekuniär vertretbar sein. So budgetieren nicht wenige Bürger ihre Ausflüge zu Rewe und Co. minutiös, denn trotz einiger gut machbarer Spartricks wird es sonst nicht selten am Monatsende knapp auf dem Konto. Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen, dass der Verbraucherpreisindex seit Juli letzten Jahres erheblich steigt; im Februar 2022 bestand für Lebensmitte eine Verteuerung von 5,3 % im Vergleich zum Vormonat.

Extreme Endsumme bei Rewe: Kunde ist fassungslos

Ein sehr viel deutlicherer Preisanstieg erfolgte nun bei Rewe. Janick, ein Nutzer von Twitter, der dort unter dem Pseudonym Rosinenjoghurt2 firmiert, teilte ein Foto seines Endkassenstands auf der Social-Media-Plattform.

Nicht weniger als 803,33 Euro wies das Terminal als Preis für ein Schweinefilet aus. Der User, der gleich zweimal in der Metzgereiabteilung zugegriffen hatte, war fassungslos. „Rewe, was hab ich euch getan“, twitterte er in seinem Post. Der Kassenstand, der sich unterm Strich auf 1.632,94 Euro belief, wurde mit einer Reihe süffisanter Erklärungsversuche quittiert. „Es war eben ein sehr hochwertiges Schweinefilet“, witzelte ein User. „Vegane Kassiererin“, mutmaßte ein anderer. „Wie viel Tonnen Schweinefilet waren das?“, wollte ein Nutzer wissen. Am Ende stand fest: 800 Gramm Schweinefilet, kein Blattgoldüberzug und bei der Kassenanzeige handelt es sich auch nicht um einen Schnappschuss der aktuellen Benzinpreise - hier gab die Union nun übrigens ein deutliches Statement ab.

Das Filet, auch als Lende bekannt, ist das zarteste Stück des Schweins und ein variantenreicher kulinarischer Genuss. © IMAGO/Bernd Juergens

Während in der causa Rewe außer Frage stand, dass es sich bei dem Kassenrekord um einen technischen Fehler gehandelt haben muss, wurden aber auch ernste Stimmen laut. „Für mehrere Leben nicht teuer genug“, urteilte ein Nutzer in Anbetracht der vierstelligen Summe. Im Kontext der Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministers Özedemir, „es [dürfe] keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben“, werden - moderate -Teuerungen bei Fleischwaren, besonders auch von Tierschützern, begrüßt. Um die Lebensmittelverschwendung zu vermindern und damit de facto auch die Versorgungslage zu entspannen, plant der Grünen-Politiker weitreichende Änderungen*, die auch das Ende der Strafbarkeit des containerns bedeuten könnten. Bis zur geplanten Novelle ist der Gang in den Supermarkt aber mehr oder weniger unausweichlich, eine vierstellige Schlusssumme jedoch wohl eher unwahrscheinlich. (askl) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.