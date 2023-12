Schütze-Männer und Treue: Widerspruch oder Missverständnis? So tickt das Sternzeichen

Von: Romina Kunze

Drucken Teilen

Schützen gelten als entschlossen, abenteuerlustig und freiheitsliebend. Doch macht das sie gleich untreu? Das Sternzeichen beweist: Treue hat viele Gesichter.

Nervenkitzel? Ja, bitte. Geboren zwischen dem 23. November und dem 21. Dezember, sind Schützen vor allem für ihren Hang zum Abenteuer und ihre Liebe zur Freiheit bekannt. Dieses Sternzeichen ist getrieben von der Suche nach neuen Erlebnissen. Bei solchen Charakterzügen erscheint eine monogame und treue Partnerschaft unpassend. Schützen, insbesondere den männlichen, wird oft nachgesagt, keine ernsthafte Beziehung führen zu können. Doch wie steht es wirklich um die Treue der freiheitsliebenden Schützen-Männer?

Treue und das Sternzeichen Schütze – Wie verhalten sich Schützen-Männer in Beziehungen?

Schützen sind im Allgemeinen sehr loyal, doch ihre Interpretation von Treue kann von der konventionellen Auffassung abweichen. Obgleich Schützen Freiräume brauchen, können sie sehr fürsorglich gegenüber ihren Mitmenschen sein. Ihre Liebsten unterstützen immer. Aufgrund ihrer neugierigen und ungezwungenen Art fühlen sich Schützen, insbesondere die Männer, jedoch schnell von anderen eingeschränkt. Auch ihr Liebesleben kann daher stark von ihrer rasanten Lebensweise und ihrem Entdeckungsdrang geprägt sein.

Das Sternzeichen Schütze ist immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Erlebnissen. Auch in der Liebe und Partnerschaft? © Kasper Ravlo/Imago

Der Schützen-Mann gilt als charismatisch. Seine ungezwungene, offene sowie lebenslustige Art zieht andere natürlich an. Zurückgezogenheit kennt er nicht, allerdings kann er dadurch mitunter selbstsüchtig agieren. Ist bei einer solchen Lebensweise überhaupt Platz für Zweisamkeit und Partnerschaft? Schützen-Männer sind leidenschaftliche Liebhaber, bevorzugen aber ungezwungene Romanzen. Oft ist ihnen das romantische Abenteuer lieber als eine feste Beziehung.

Unehrlichkeit kann man den Schützen jedoch nicht vorwerfen. Was sie sagen, kann man für bare Münze nehmen. Sie sind stets aufrichtig und sagen ihrem Gegenüber die Wahrheit; selbst wenn sie unangenehm sein mag. Fühlen sich Schützen-Männer in einer Beziehung unwohl, kommunizieren das offen, anstatt hinter dem Rücken ihres Partners etwas Neues zu suchen. Ähnlich geht es den Wassermännern; auch sie wünschen sich Offenheit in der Partnerschaft.

Unabhängig, entschlossen und brutal ehrlich – Welches Sternzeichen passt zu Schützen?

Wenn Schützen den richtigen Partner finden, ist eine Beziehung durchaus denkbar für das abenteuerlustige und freiheitsliebende Sternzeichen. Ihre Offenheit und Neugierde gegenüber neuen Erfahrungen und Bekanntschaften muss nicht zwangsläufig als Untreue interpretiert werden. Denn wenn sich Schützen, insbesondere die Männer, verlieben und in einer festen Beziehung sind, werden sie diese nicht riskieren, nur um eine neue Erfahrung zu machen.

Aufgrund ihrer ähnlichen Charaktereigenschaften passen Schützen besonders gut zu Löwen in der Liebe. Beide Sternzeichen sind energisch und abenteuerlustig. Löwen gelten zwar als Einzelgänger, da aber beide Sternzeichen Wert auf Freiraum legen, können sie die Bedürfnisse des anderen besser verstehen und akzeptieren. Um jedoch eine langfristige und erfolgreiche Beziehung aufzubauen, müssen beide Partner lernen, Kompromisse einzugehen – sowohl Schützen als auch Löwen sind entschlossen, können aber manchmal auch stur sein.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.