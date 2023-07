Rechnung für Bier und Cevapcici zieht Kroatien-Urlauberin die Schuhe aus – geschmeckt hat’s auch nicht

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Eine Kroatien-Urlauberin hat auf der Insel Brac für Bier und Cevapcici eine hohe Summe gezahlt. Geschmeckt hat es der Touristin auch nicht. © Imago 3x Collage tz

Der Balkan-Urlaub kann ein tolles Erlebnis sein, oder wie für eine Wienerin dank einer Rechnung auch ein kleiner Reinfall.

Wien – Der Kroatien-Urlaub ist für viele Menschen das gewünschte Ziel im Sommer. Wer es dann endlich geschafft hat, freut sich auf Strand, Sonne und bisweilen auch Cevapcici und Bier, um die dortige Kultur auch am Esstisch zu genießen. Eine Wienerin hat nun aber schlechte Erfahrungen gemacht, was eben genau jene Essens-Kombination angeht.

Kroatien-Urlauberin bei Essen schockiert: „Zehn geschmacklose Cevapcici und eine kleines Bier“

Erst kürzlich kursierte die Rechnung eines Griechenland-Urlaubers, bei der er aus den Latschen gekippt ist. Etwas Ähnliches musste nun auch die Wienerin erleben. Wie das österreichische Portal heute.at berichtet, war die Touristin auf der Insel Brac unterwegs und gönnte sich was – ohne zu wissen, wie viel sie dafür zahlen muss. Ein kleines Pivo und eine Portion Cevapcici klingt jetzt nicht nach einer Luxus-Mahlzeit.

Auf dem Portal wird sie empört zitiert: „Ganze 25 Euro kosteten mich zehn geschmacklose Ćevapčići, eine Handvoll Tiefkühlware und ein kleines Bier.“ Also nicht nur der teure Preis schlug ihr aufs Gemüt, dazu schmeckt der ganze Spaß auch nicht. Um Bild des Essens zu bleiben, meinte die Frau nach dem 17,50-Euro-Essen und dem Sieben-Euro-Getränk: „Ich rundete die Rechnung auf 25 Euro auf, aber die saftige Summe lag mir wirklich schwer im Magen.“

Kroatien-Preise steigen stetig - nicht nur Touristen ärgert das

In letzter Zeit werden die zunehmend hohen Preise in Kroatien immer wieder diskutiert, auch die Sonntagsregeln im Land wurden verändert. Die Inflation und der Euro – ein Geheimtipp ist das Land an der Adria schon lange nicht mehr, ein Schnäppchen auch nicht. Weitere Beispiele der Wienerin schlüsseln das auf: „Für das große Strandbett legt man heuer 40 Euro hin und das Tourismusbüro verrechnete mir einen Aufschlag von 50 Prozent für eine Bootstour.“ Neben Aufschlägen bei Freizeitaktivitäten wie dem Bummelzug zum Strand von Zlatni Rat ist auch das Einkaufen kein Vergnügen: „Das Preisniveau ist gleich, wenn nicht sogar höher, als bei uns“, sagt die Urlauberin bei heute.at.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Fotostrecke ansehen

Aber nicht nur die Touristen schlagen Alarm, sondern auch die Präsidentin des Verbandes der Familienunterkünfte in Kroatien, Barbara Markovic, ist erzürnt über den Preisaufschlag. Dennoch steht eine kroatische Stadt auf der Liste der überfülltesten Touristenstädte ganz oben.