Warum haben Bierflaschen aus Deutschland zwei weiße Ringe am Glas?

Auch Rätsel um geriffelten Boden gelöst

+ © IMAGO / Michael Gstettenbauer Eine Bierflasche mit deutlich sichtbaren zwei Ringen am oberen und unteren Rand. Woher kommen diese Spuren - und warum haben sie nicht alle Flaschen? © IMAGO / Michael Gstettenbauer

An so mancher Bierflasche lassen sich zwei helle Ringe am Glas erkennen - doch woher kommen sie eigentlich?

München - Viele freuen sich schon auf den Sommer. Dann heißt es wieder: Grillpartys und Ausflüge an den See. Dabei darf für viele ein kühles Bier nicht fehlen - auch wenn die Bierpreise bald merklich steigen könnten. Wer die Flasche in der Hand schon einmal genauer unter die Lupe genommen hat, hat vielleicht zwei helle Ringe am Glas bemerkt. Doch woher kommen sie? Und warum sind diese Spuren in Deutschland zu finden - in vielen anderen Ländern aber nicht?

Daher kommen die zwei Ringe an Bierflaschen in Deutschland

Die weißen Ringe an Bierflaschen lassen sich in Deutschland und Österreich finden, in vielen anderen Ländern dieser Welt hingegen nicht. Doch liegt das an den Trinkgewohnheiten dieser Länder? Kommen die Spuren auf dem Glas vom Anstoßen? Oder einfach nur von den Etiketten?

+ Nicht alle Bierflaschen in Deutschland haben die zwei Ringe. © IMAGO / MiS

Deutschland und Österreich haben, was Glasflaschen angeht, eine Gemeinsamkeit: Ein Pfandsystem. In Deutschland gilt es seit 2003. Die Regelungen werden immer wieder erweitert - das nächste Mal im Jahr 2022. Bis 2024 soll es in deutschen Supermärkten beispielsweise keine Plastikflaschen mehr ohne Pfand geben. Denn immer mehr Müll landet in Ozeanen und so auch über Umwege in unserer Nahrungskette.

Die weißen Ringe an Bierflaschen stehen mit dem Pfandsystem im Zusammenhang. Denn die Mehrwegflaschen aus Glas werden eingesammelt, gewaschen, umetikettiert und dann erneut in den Handel gebracht. Die zwei weißen Ringe sind demnach Gebrauchsspuren. An den beiden Stellen, an denen die Ringe entstehen, berühren sich die ansonsten leicht konkaven Flaschen, wenn sie über Laufbänder durch die Waschanlage fahren oder anderweitig transportiert werden. Mehrwegflaschen aus Glas können bis zu 50 Mal wieder befüllt werden, wie aus Daten des Umweltbundesamtes hervorgeht. Je stärker die weißen Ringe an der Bierflasche also sichtbar sind, desto häufiger wurde sie bereits verwendet.

Deshalb haben Bierflaschen einen geriffelten Boden

Auch die Riffel am Boden von Bierflaschen sind ein charakteristisches Merkmal. Sie sind jedoch nicht zufällig, sondern haben einen praktischen Nutzen. In der Regel lagern Bier- und Getränkeflaschen im Kühlschrank und sind daher kälter als die Zimmertemperatur. Wird eine kalte Flasche auf einen wärmeren Tisch gestellt, kühlt der Hohlraum unter der Flasche ab. Kalte Luft braucht weniger Platz und zieht sich zusammen, dadurch würde in dem Hohlraum unter der Flasche ein Unterdruck entstehen. Ohne die Riffel im Glasboden würde sich die Bierflasche also auf der Unterlage festsaugen.

Außerdem entsteht Kondenswasser, wenn die kalte Flasche auf die wärmere Umgebung trifft. Die Riffel verhindern zusätzlich, dass unter der Flasche ein geschlossener Wasserfilm entsteht. Zudem verteilt sich der Druck durch die gewollten Unregelmäßigkeiten am Flaschenboden gleichmäßiger. Dadurch ist die Flasche stabiler, Spannungsrisse entstehen weniger schnell - etwa wenn man die Bierflasche auf einem unebenen Untergrund abstellt.