„Wahnsinn! Kaum zu glauben“: Wespen-Alarm in Tirol wegen Riesen-Nest – Feuerwehr rückt aus

Von: Karolin Schäfer

In Tirol haben Wespen in einem Einfamilienhaus ein gigantisches Wespennest gebaut. Die Feuerwehr muss bei der Entfernung helfen. Bilder zeigen das Ausmaß.

Dorf Tirol – So groß können Wespen bauen? Die ganze Wand ist bedeckt von einem riesigen Nest. Im Dorf Tirol in Italien musste die Feuerwehr wegen eines Wespennests mit enormen Ausmaßen ausrücken.

Riesiges Wespen-Nest in Tirol: Insekten sind „ins Wohnhaus eingedrungen“

Das teilte die freiwillige Feuerwehr Tirol am Freitag (27. Oktober) bei Facebook mit. Angesichts der Größe konnte der Hausbesitzer das Wespen-Nest nicht alleine entfernen – „auch weil die Wespen ins Wohnhaus eingedrungen sind“, erklärte die Feuerwehr. Deshalb hätten die Einsatzkräfte „den Besitzer bei der Entfernung des Nests“ unterstützt.

Dazu veröffentlichte Bilder zeigten das Ausmaß des riesigen Wespen-Unterschlupfs, der sich unter dem Dach befand. Einige Tiere schwirrten noch um das Nest. Mit einer Leiter und entsprechendem Schutzanzug gelang die Feuerwehr über das Dach an den Nistplatz. Dies wies eine enorme Größe auf. Knapp 1,50 Meter in der Länge und etwa 1 Meter in der Breite erreichte der gräuliche Bau der schwarz-gelb geringelten Insekten.

Wespen-Alarm in Südtirol: „Kaum zu glauben“ – Riesiges Nest bildet sich unter Dach

Die Größe des Nestes machte auch die Facebook-Community sprachlos. „Wahnsinn! Kaum zu glauben!“, kommentierte ein Nutzer. „A Kunschtwerk!“, stellte ein anderer fest. Zudem hinterließen zahlreiche User staunende Emojis.

Sie jagen Ungeziefer, bestäuben Blumen und entfernen tote Insekten: Wespen gelten als die Gesundheitspolizei der Natur und können nützliche Gefährten im Garten sein. Da es ihnen jedoch immer mehr an Nest-Plätzen im Freien fehlt, platzieren sie ihre Quartiere auch schon mal an oder in Häusern.

Wespen schlagen ihre Brutstätte in der Regel in Baumhöhlen oder in der Erde auf, informierte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Durch die immer mehr fehlenden Möglichkeiten weichen sie jedoch auf Häuser, Dachböden oder Geräteschuppen aus. „Wie unsere Vögel haben Wespen immer mehr Probleme, geeignete Nistmöglichkeiten zu finden“, erklärte Martin Klatt, Artenschutzreferent beim Nabu Baden-Württemberg.

Wespen dringen ins Haus ein: Das sollten Sie tun, wenn Sie ein Nest sehen

Wer frühzeitig vermehrt Wespen entdeckt, könne den Nestbau noch verhindern. „Ist aber bereits reger Flugbetrieb, sollte man die Tiere bis zum Herbst möglichst dulden“, betonte Klatt. Wespen am Haus seien lediglich „Gäste auf Zeit“. Mit dem ersten Frost stirbt das Volk, lediglich die Jungköniginnen überleben und suchen dann ein neues Zuhause. „Ein ungünstig platziertes Nest kann danach entfernt werden“, so Klatt.

Wichtig sei in jedem Fall, die Tiere nicht zu stören. Meist hätten sie überhaupt kein Interesse am Menschen. Wer das Nest am Haus toleriert, könne den Kreislauf der Natur unterstützen. Im Dorf Tirol musste allerdings die Feuerwehr zur Hilfe eilen, da die Wespen bereits ins Haus eindrangen. Selbst sollte man eher nicht tätig werden: Als ein Mann Wespen loswerden wollte, setzte er seinen Rollkasten in Brand. (kas)