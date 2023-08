„Fall der Zivilisation“: Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt sorgt vor erster Fahrt für Ärger

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Anfang 2024 soll das größte Kreuzfahrtschiff der Welt in See stechen. Doch nicht jeder ist über den Anblick der neuen „Icon of the Seas“ erfreut.

Nach einer erfolgreichen Probefahrt ist es soweit: Wie das Kreuzfahrtunternehmen „Royal Caribbean“ mitteilt, soll Anfang 2024 das größte Kreuzfahrtschiff der Welt seine erste Reise in der Karibik antreten. „Icon of the Seas“ wurde die Fähre getauft, die über 365 Meter lang und 48 Meter breit ist. Auf einer Fläche mit insgesamt 20 Decks sollen mehr als 5.000 Gäste ein „wirklich einzigartiges Abenteuer erleben“, schreibt das Unternehmen auf der Website. Doch die Ankündigung löst im Internet nicht nur Vorfreude aus. Viele Menschen sind von dem Anblick der neuen Attraktion geschockt.

„Icon of the Seas“: Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt löst gemischte Gefühle aus

Bilder Auf Videos und Bildern gibt das Unternehmen erste Einblicke, wie „Icon of the Seas“ aussehen wird: bunt, mit grellen Farben und leuchtenden Attraktionen. So soll sich auf dem Schiff zum Beispiel der größte Wasserpark auf See befinden sowie eine eigene Pool-Landschaft mit Infinity-Pool. Futuristisch aussehende Restaurants, Show-Bühnen und zahlreiche weitere Attraktionen sollen die Gäste in ein Paradies einladen, so offenbar der Plan.

Doch seitdem erste Einblicke des Kreuzfahrtschiffes im Internet kursieren, polarisiert der Anblick des Schiffes immer mehr. Auf der Nachrichtenplattform X (vorher bekannt als Twitter) gehen die Meinungen zur „Icon of the Seas“ auf der ganzen Welt stark auseinander. „Fünf mal so groß wie die Titanic!“, staunt ein User hinsichtlich der Daten. Auch ein weiterer User ist beim Anblick begeistert und schreibt: „Ich will unbedingt auf dieses Kreuzfahrtschiff“.

„Fall der Zivilisation“: Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt sorgt vor erster Fahrt für Ärger

Bei anderen hingegen löst der Anblick wiederum Schock aus, und das, wobei einige von ihnen sogar Fans von solchen Urlauben sind. „Ich war auf mehr als 20 Kreuzfahrten. Diese hier ist zu groß“, kritisiert ein User das neue Schiff. Ein weiterer schreibt sarkastisch: „Der Aufstieg und Fall der menschlichen Zivilisation“. Ein US-Amerikaner wiederum scheint überwältigt von all den Farben zu sein: „Da sitzt man ja auf einem treibenden Walmart fest“, schreibt er.

Andere wiederum finden den Bau eines solch gewaltigen Schiffes besonders in Zeiten des Klimawandels dekadent und verwerflich. „Der Klimawandel ist nur etwas für die Armen!“, schreibt eine Userin beim Anblick. Ein weiterer appelliert: „In Zeiten, in denen der durch Kohlenstoffemissionen und menschliche Verschmutzung verursachte Klimawandel unsere Ozeane zerstört, sieht das Großkapital nur eines – Profit um jeden Preis“, schreibt der User und fordert, dass die Regierungen aktiv werden und den Bau von solchen „Monstrositäten“ verbieten.

Experte erklärt: Darum polarisiert der Anblick des größtes Kreuzfahrtschiffs der Welt

Unabhängig von Klima-Aspekten haben sich Experten gefragt, warum die Meinungen zu den Grafiken des neuen Schiffes weltweit derart starke Reaktionen hervorrufen. Tom Davis, Professor für Psychologie an der Universität von Alabama, gestand gegenüber CNN: „Ich fand die Darstellung auch seltsam ungewöhnlich.“ Er ist der Meinung, dass sich viele unwohl bei dem Anblick fühlen könnten, weil sie „postpandemisch“ auf „sozialen Raum und Distanz“ trainiert seien. Die Bilder des Kreuzfahrtschiffes würden das Gegenteil dieses Gefühls vermitteln.

Eine weitere Erklärung ist laut dem Experten: „Für die einen bedeutet ein Schiff dieser Größe mit so viel Platz wahrscheinlich eine Menge Spaß mit ständigen Aktivitäten und Freiheit von Langeweile. Andere waren vielleicht noch nie auf einer Kreuzfahrt und denken, dass das alles zu viel auf einmal ist.“ Auch wer Angst vor engen Räumen, offenem Wasser oder sozialen Situationen hat, würde den Anblick folglich als abschreckend empfinden. (nz)