US-Flugzeug stürzt bei Landeanflug ins Meer – Passagiere retten sich ins Wasser

Von: Robin Dittrich

Ein Flugzeug der US-Marine ist beim Anflug über die Landebahn hinausgeschossen. Die Maschine stürzte ins Meer. Erinnerungen an eine berühmte Notlandung werden wach.

Honolulu – Aus zunächst noch ungeklärten Gründen ist ein Flugzeug der US-Marine verunfallt. Nachdem das Flugzeug ins Meer gestürzt war, mussten sich die neun Passagiere retten. Bereits am Montag (20. November) ereignete sich der Zwischenfall der US-Marine, wie US-Medien berichteten.

Flugzeug der US-Marine stürzt beim Landeanflug ins Meer

Die Passagiere befreiten sich aus dem Wrack im Wasser und wurden in der Folge aus dem Wasser gerettet, meldete die New York Times unter Berufung auf eine Sprecherin des Stützpunktes. Wie übereinstimmend berichtet wurde, gab es keine Verletzten an Bord. Bei der verunglückten Maschine soll es sich um ein Aufklärungsflugzeug gehandelt haben.

Ein Flugzeug der US-Marine schoss beim Landeanflug auf Hawaii über die Landebahn hinaus und stürzte ins Meer. © picture alliance/dpa/Honolulu Star-Advertiser/AP | Jamm Aquino

Wie CNN berichtete, handelte sich um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ P-8A Poseidon. Mit der Maschine können Marschflugkörper, aber auch Torpedos transportiert werden. Eingesetzt wird das Flugzeug vor allem in Aufklärungsmissionen. Obwohl die Ursache des Unfalls zunächst unklar war, wurde von schwierigen Wetterbedingungen mit Regen und Wolken berichtet. Auch Windböen von knapp 34 km/h wurden vor Ort gemessen. Ereignet hatte sich der Unfall des Flugzeuges auf der Insel Oahu. Auf selbiger Insel liegt zudem die Hauptstadt des US-Bundesstaates Hawaii, Honolulu. Einen wahren Flugzeug-Albtraum erlebten auch Passagiere eines anderen Fliegers.

Flugzeugabsturz im Wasser: Erinnerungen an Landung auf dem Hudson River werden wach

Die Bilder des auf dem Wasser treibenden Flugzeugs weckten Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2009. Damals musste eine Maschine auf dem New Yorker Hudson River notlanden und trieb ebenfalls auf dem Wasser. Damals kam es bereits beim Abflug zu einem Zwischenfall, als Gänse in die Triebwerke gerieten und beide ausfielen ließen. Bei der spektakulären Notlandung auf dem Hudson River waren 155 Menschen an Bord, von denen alle überlebten. Immer wieder kommt es zu Notsituationen in Flugzeugen, weshalb diese notlanden müssen.

Im Jahr 2009 musste ein Flugzeug im New Yorker Hudson River notlanden, nachdem beide Triebwerke ausgefallen waren. © picture-alliance/ dpa | epa Lane/dpa

Um bei dem Absturz des Marine-Flugzeugs Schlimmeres zu verhindern, wurden Barrieren im Wasser ausgelegt. Dadurch sollte verhindert werden, dass sich gefährliche Stoffe im Wasser ausbreiten können. Dies hätte problematisch werden können, da der US-Marine-Stützpunkt in der Kaneohe-Bucht liegt, in der sich auch Korallenriffe, eine Brutstätte für Hammerhaie und ein meeresbiologisches Forschungsinstitut der Universität von Hawaii befinden. (rd/dpa)