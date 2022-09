Media Markt: Was bedeutet dieses „Bitte nicht zählen“-Schild am Red-Bull-Kühlschrank?

Von: Armin T. Linder

Ein „Bitte nicht zählen“-Schild, das an einem Kühlschrank bei Media Markt ist, lässt Nutzer bei Reddit rätseln. Doch die wahrscheinliche Erklärung ist relativ einfach.

Aachen - An Schildern mangelt es in Deutschland nicht. Die Menschen sind auch geübt darin, schnell ihre Bedeutung zu erfassen. Doch es gibt auch ungewöhnliche. Diesen hat sich neben der bekannten Instagram-Seite „Notes Of Berlin“ und ihrem deutschlandweiten Ableger „Notes of Germany“ auch die Reddit-Community „aberBitteLaminiert“ verschrieben: „Ein Unter für lustige Zettel, Briefe und schriftliche Interaktion im Alltag“.

Media Markt: „Bitte nicht zählen“-Zettel gibt Rätsel auf

Eher mysteriös als lustig fällt nun ein Aushang aus, der an einem Kühlschrank befestigt ist. Der Hintergrund weist den Ort des Geschehens ziemlich eindeutig als Media-Markt-Filiale aus. Und im Vordergrund pappt vor zahlreichen Red-Bull-Dosen und ein paar wenigen Wasserflaschen in Großbuchstaben der Hinweis: „Bitte nicht zählen“. Nanu, ist es für Kunden der Elektronik-Kette etwa verboten, Getränke zu zählen?

Das Schild sorgt durchaus für Verwirrung. „Ok, kann mir jemand erklären, was sich mir hieraus erschließen soll?“, will ein Reddit-User wissen und bekommt für seinen Kommentare mehrere Dutzend Likes - heißt wohl: Geht mir genauso. Noch mehr kriegt einer, der eine plausible Theorie auftischt: „Da läuft wohl gerade Inventur, und die Dosen im Kühlschrank sind von dieser offensichtlich ausgeschlossen.“

Media Markt: „Bitte nicht zählen“-Zettel ist interne Notiz für Inventur

Tatsächlich: Wer gute Augen hat, kann erkennen, dass oben auf dem Zettel unter dem dreibuchstabigen Namen einer Firma auch das Wort „Inventuren“ geschrieben steht. Es handelt sich also um keinen Hinweis für die Kunden, sondern um einen internen an die Inventurkräfte des zuständigen Unternehmens.

„Ahh, das ergibt Sinn, danke!“, schreibt ein Nutzer zur geäußerten Theorie. Ein anderer setzt noch weitere Gedanken hinzu, deren Wahrheitsgehalt natürlich unklar ist: „Weiterhin gesagt: Wird vermutlich ein gemieteter Verkaufsplatz sein und kein wirkliches Produkt des Baumarkts. Entsprechend gehört Inhalt (und Kühlschrank) meist nicht zum Inventar des Ladens, er wickelt nur für Red Bull die Geschäfte ab.“

Media Markt: „Bitte nicht zählen“-Zettel hing wohl in Filiale in Aachen

Die Person, die das Foto gepostet hat, konnte auf tz.de-Anfrage auch nicht jedes Detail aufklären. Wohl aber, dass das Foto eine Freundin gemacht habe. Und zwar nicht in einem Baumarkt (wie ein User vermutet), sondern in einer Media-Markt-Filiale in Aachen. A propos Media Markt: Was ist eigentlich in den Mystery-Kisten drin? (lin)