Angst vor dem Blackout? Notfall-Ratgeber so begehrt, dass er sogar nachgedruckt werden muss

Von: Stella Henrich

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz informiert mit hilfreichen Broschüren über Stromausfälle, Hochwasser und Brände. Die Ratgeber für Notfälle sind inzwischen vergriffen.

München ‒ Es war kein Probealarm und keine Übung der Feuerwehr als am Sonntagnachmittag (16. Oktober) das Licht in Schwabing-West ausfiel. Die Bürger des Stadtbezirks saßen im Dunkeln. Glücklicherweise nur etwa 90 Minuten. Dann war die technische Störung wieder behoben. Der Notfall oder Katastrophenfall blieb aus. Doch die Sorgen der Bürger vor einem Blackout mehren sich. Das merkt auch jetzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) in Bonn. Ihr Ratgeber für richtiges Handeln im Notfall ist inzwischen vergriffen und muss nachgedruckt werden.

Denn nicht nur die Diskussionen um Engpässe in der Gas- und Stromversorgung halten an. Auch praktische Übungen im gesamten Bundesgebiet finden inzwischen statt. Derweil werden nicht nur in Bayern informative Flyer mit dem Titel „Blackout - und dann?“ verteilt. Denn eines steht fest, die Gemeinden, Landkreise und Städte können sich eigenen Angaben zufolge nicht um alles kümmern und raten der Bevölkerung daher, sich selbst auf den Ernstfall vorzubereiten.

Info-Ratgeber: So begehrt wie nie zuvor bei den Bürgern

Das lassen sich die Bürger nun offensichtlich nicht mehrmals sagen. Das Interesse an den Broschüren und Ratgebern sei jedenfalls so begehrt wie nie zuvor, berichtet das Online-Portal von Focus. Somit ist es gut wissen: Den Ratgeber für den Notfall gibt es auch online als Download auf der Internetseite des Bundesamts BBK. Niemand muss also auf die gedruckte Fassung warten. Die digitale Variante kann auf dem Tablet, dem Computer aber auch auf dem Smartphone gelesen werden.

Außerdem finden Bürger dort auch Flyer mit nützlichen Tipps zur „Vorsorge und Verhalten bei Feuer“ sowie Broschüren zur Hilfe bei Hochwasser, Unwetter und weiteren Gefahrensituationen. Für einen Stromausfall beispielsweise empfehlen die Katastrophenhelfer sich im Vorfeld mit ausreichend Batterien, aufgeladenen Akkugeräten und Powerbanks für Handys, Laptops und Computer einzudecken. Hilfreich bei Lichtausfall sind auch Kerzen, Feuerzeuge und Streichhölzer und eine solarbetriebene Taschenlampe.

Nicht empfehlenswert: Der selbstgebastelte Teelicht-Ofen für den Fall, die Heizung fällt aus. © Michael Bihlmayer/imago

Info-Ratgeber: Rauchmelder, Löschgeräte, Erst-Hilfe-Kurse, Notfall-App

Wer sich gegen Feuer schützen will, sollte Rauchmelder in allen Räumen der Wohnung außer der Küche installieren. Extrem gut sind auch Rauchmelder, die im ganzen Haus verteilt angebracht sind, und miteinander kommunizieren. So kann ein Brand im Dachstuhl rasch in die weiteren Stockwerke über einen lauten Pfeifton gemeldet werden. Für Gehörlose gibt es diese Geräte laut BBK auch mit Blitzlicht und Vibrationsalarm. Darüber hinaus sollten Löschgeräte griffbereit stehen. Doch Vorsicht: Die Bürger sollten sich laut BBK zuvor mit dem Gerät vertraut machen. Die Feuerwehr bietet dafür hinreichend Testmöglichkeiten. Auch Erste-Hilfe-Kurse werden für Bürger dazu angeboten. Ganz entscheidend aber im Brandfall ist: Die Feuerwehr mit der 112 anrufen.

Darüber hinaus empfiehlt das BBK seine eigene Warn-App Nina, die vor Notlagen, Bombenentschärfungen, Sprengungen im Stadtgebiet und nationalen Gefahren wie Überflutungen und Großbränden warnt. Anlässlich derartiger Gefahren gibt es am 8. Dezember einen bundesweiten Warntag. Dabei soll unter anderem das neue System Cell Broadcast getestet werden, das Gefahren-Meldungen an alle Mobilfunkgeräte versendet. Pünktlich um 11 Uhr werden die Behörden und Einsatzkräfte unterschiedliche Warnmittel aktivieren. Darunter zählen Radio, Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps. Für Februar 2023 ist die konkrete Umsetzung geplant.