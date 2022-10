Kerzen werden in Supermärkten und Drogerien offenbar knapp – starten Bürger schon das große Hamstern?

Von: Katharina Brumbauer

Dass wir in diesem Winter einen Blackout erleben, schließen Experten nicht aus. Die Angst vor einem tagelangen Stromausfall wird scheinbar größer. Einem Supermarkt gehen schon Produkte aus.

Berlin - Kerzenlicht ist nicht nur romantisch, schafft ein wohliges Ambiente: sie erhellen auch die Umgebung ganz ohne Strom. Experten halten es in der momentanen Energiekrise für möglich, dass wir im Winter auf einen Blackout zusteuern. Die Angst davor scheint in der Bevölkerung größer zu werden. Zumindest beobachtete ein Kaufland-Kunde aus Berlin: bei ihm im Supermarkt-Regal werden die Kerzen knapp.

Kaum mehr Kerzen in den Regalen - „Vorbereitungen auf den Stromausfall“

Sein Einkaufs-Erlebnis teilt er auf Twitter: „Vorbereitungen für den Stromausfall“ überschreibt er sein Bild mit dem fast leeren Regal, das normalerweise mit Kerzen gefüllt ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) hält die Stromversorgung in Deutschland zwar für eine der sichersten in Europa. In der momentanen Energiekrise könne das Netz - im Extremfall - an seine Belastungsgrenze kommen.

Dies könne passieren, wenn im Winter zahlreiche Gaskraftwerke, die zur Stromerzeugung gebraucht werden, ausfallen, oder der Stromverbrauch ungewöhnlich ansteigt. Etwa wenn zahlreiche Heizlüfter gleichzeitig angeschaltet werden - um Heizkosten zu sparen. Ein solches Horror-Szenario halten die Experten zwar für unwahrscheinlich, einen Blackout, einen langen Stromausfall, wollen sie aber auch nicht ausschließen.

Ein Produkt wird in den Supermarktregalen knapp (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Kerzen werden knapp - bei einem Stromausfall sollten Sie auch das zuhause haben

In seinen Hinweisen, wie man sich am besten auf einen Stromausfall vorbereitet, empfiehlt das BBK in jedem Falle, Kerzen zuhause vorrätig zu haben. Außerdem ist es sinnvoll, einen Vorrat an Essen und Getränken für zehn Tage einzulagern. Akku-betriebene Geräte wie Computer, Tablets, die auch weiterlaufen, wenn kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, sollten aufgeladen sein genauso wie Reserve-Akkus.

Leere Kerzen-Regale - wirklich nur Blackout-Vorsorge?

Diese Empfehlungen scheinen, sieht man jedenfalls das Bild des leeren Kerzenregals, bei den Menschen Gehör zu finden. In dem Kommentaren unter dem Tweet des Kaufland-Kunden stellt sich heraus: nicht nur in diesem Supermarkt werden die Kerzen knapp. „Kerzen überall rar! Kaufland, DM, Ikea ... einfach wild!“ heißt es. Die besonders begehrten, günstigen Teelichter seien auch bei Rossmann ausverkauft.

Aber nicht alle Kommentatoren glauben daran, dass hier einfach nur gehamstert wurde. „Schon gecheckt, ob es einfach Lieferprobleme sind?“, schreibt eine Nutzerin. „Oder hängen die Container mit Dochten in China fest?“, fragt ein anderer. Ein Produkt fehlt in den Supermarkt-Regalen wirklich wegen Lieferengpässen.