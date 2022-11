Sorge vor dem Blackout: Eine Zusammenfassung aller wichtigen Dinge, die Sie bereithalten sollten

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Bleibt der Strom länger aus, geht fast nichts mehr in einem Haushalt, vom Kühlschrank bis zur Toilettenspülung. Hier sind Tipps, wie man gut auf einen Blackout vorbereitet ist.

Berlin/München - Inmitten des Ukraine-Krieges wachsen in Deutschland die Sorgen über Energieengpässe im Winter. Diese können auch zu sogenannten Blackouts führen, also zu großflächigen Stromausfällen. Inwieweit Blackouts eine tatsächliche Gefahr für Deutschland darstellen, ist umstritten. Während die einen vor möglichen Stromausfällen warnen, halten andere das für Panikmache.

Doch es gilt der Grundsatz: Besser auf eine Krise vorbereitet sein, auch wenn sie nicht eintrifft, als unvorbereitet einer Gefahr gegenüberstehen. Das trifft auch auf einen Blackout zu. Denn Stromausfälle führen dazu, dass es in der Wohnung dunkel ist, Kühl- und Gefrierschränken sowie Herd nicht funktionieren. Oft kommt auch kein Wasser mehr aus der Leitung. Da der Geldautomat tot ist und in den Supermärkten die Kartenzahlung nicht mehr funktioniert, können Lebensmittel und Getränke knapp werden. Auch die Kommunikation liegt lahm, da Smartphone, Laptop oder Radio Strom benötigen, wenn der Akku leer ist.

Bei einem Stromausfall funktioniert in einem Haushalt fast nichts mehr. © Bihlmayerfotografie/imago

Vorbereitung für einen Blackout: Wasser zum Trinken und für den Haushalt

Kommt es wirklich zu einem Blackout, ist Wasser am wichtigsten. Wenn man den Stromausfall bemerkt, sollte als erstes die Badewanne oder ein paar Eimer damit gefüllt werden, falls es noch möglich ist. Experten empfehlen zudem, immer Trinkwasser für zehn Tage vorrätig zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt einen Vorrat von 20 Litern Flüssigkeit pro Person für zehn Tage. Das können auch Säfte oder andere Getränke sein. Darin eingeschlossen sind fünf Liter Wasser zum Kochen, was 0,5 Liter pro Tag entspricht.

Hat man die Möglichkeit Regenwasser zu sammeln, eignet es sich vor allem als Brauchwasser, zum Beispiel zum Waschen. Will man Regenwasser als Trinkwasser nutzen, sollte es zuvor aufbereitet werden. Dazu sollte es mindestens abgekocht, gefiltert oder mit entsprechenden Tabletten behandelt werden.

Vorbereitung für einen Blackout: Toilette spülen

Verfügt man über Brauchwasser in der Badewanne oder in Eimern, kann damit die Toilette gespült werden. Ist dieses aufgebraucht, empfehlen Experten, kleine Windel-, Hygiene- oder Hundekotbeutel zur Entsorgung, da diese Gerüche unterbinden. Gartenbesitzer können auch eine Art Plumpsklo improvisieren, was aber in den ersten Tagen nicht nötig sein sollte.

Vorbereitung auf einen Blackout: Wohnraum heizen

Die meisten Heizungen benötigen Strom. Fällt diese aus, sollte man sich mit warmer Kleidung und Decken in einem einzigen Raum aufhalten. Die Türen sollten geschlossen sein, damit die Restwärme nicht entweichen kann. Wer ein Zelt hat, kann dieses in der Wohnung aufstellen und sich mit Schlafsäcken oder Decken reinlegen.

Selbst gebaute Öfen, wie derzeit beliebten Teelichtöfen, sollten in geschlossenen Räumen nicht verwendet werden, da diese gefährlich sind. Auch der Grill, eine Feuerschale und andere selbstgebaute Behelfs- oder Outdoorheizungen sind im Wohnraum wegen eines fehlenden Abzugs lebensgefährlich, es besteht Vergiftungsgefahr.

11 weitverbreitete Mythen zum Thema Energiesparen Fotostrecke ansehen

Vorbereitung auf einen Blackout: Wohnräume beleuchten

Für die Nächte sollte man batteriebetriebene Taschenlampen, bevorzugt Stirnlampen, sowie Ersatzgeräte und -batterien griffbereit zur Hand haben. Genauso eigenen sich Camping- und Outdoorleuchten oder Petroleumlaternen inklusive Brennstoff.

Eine Alternative sind Lampen und Taschenlampen mit integriertem Dynamo, deren Akkus auch per Handkurbel oder über ein Solarpanel geladen werden können. Nutzt man Kerzen für die Beleuchtung, sollte regelmäßig gelüftet werden.

Vorbereitung auf einen Blackout: Nahrungsvorrat und Essenszubereitung

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät zu einem Vorrat nach den individuellen Möglichkeiten - im besten Fall zehn Tage. Dabei kann es von Vorteil sein, über Nahrung zu verfügen, die kalt zubereitet und gegessen werden kann. Das gilt vor allem mit Babys und Kleinkindern im Haus.

Die Behörde empfiehlt pro Person folgende Mengen an verschiedenen Nahrungsmittel für zehn Tage:

Getreide, Nudeln, Brot, Kartoffeln: 3,5 Kilogramm

Gemüse, Hülsenfrüchte: 4,0 Kilogramm

Obst, Nüsse: 2,5 Kilogramm

Milch, Milchprodukte: 2,6 Kilogramm

Fisch, Fleisch: 1,5 Kilogramm

Fette, Öle: 0,36 Kilogramm

Sonstiges wie Süßigkeiten oder Fertiggerichte

Zum Zubereiten warmer Speisen eignen sich falls vorhanden Gaskocher, sei es ein Gasgrill für Balkon und Terrasse oder ein kleiner Campingkocher. Bei guter Belüftung kann man letzteren auch mal in der Küche verwenden.

Im besten Fall sollte man Nahrungsvorräte für zehn Tage im Haushalt haben. © Jochen Tack/imago

Vorbereitung auf einen Blackout: Kleine Geräte trotz Stromausfalls nutzen

Ein bisschen was geht noch ohne Strom, etwa Musik vom Smartphone oder tragbaren Lautsprechern, das Filme schauen auf dem Notebook. Aber dafür müssen die Akkus der Geräte immer gut geladen sein. Halten Sie außerdem die Powerbanks gefüllt - das sind Batterien zum Aufladen von kleinen Elektrogeräten.

Wichtig ist, dass die Radios mit Batterien betrieben werden können. Es gibt auch Modelle, die mit einer Kurbel betrieben werden können.

Vorbereitung auf einen Blackout: Medikamente und Verbandskasten überprüfen

Man sollte immer etwas Vorrat von benötigten Medikamenten im Haushalt haben. Das gilt natürlich auch allgemein, zum Beispiel Hustensaft oder Schmerzmittel. Kontrollieren Sie auch mal wieder Ihren Verbandskasten.