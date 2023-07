Blase vor der Autofahrt immer leeren – Mediziner erklärt, warum das Leben retten kann

Von: Michelle Mantey

Mediziner erklärt, warum es wichtig ist, vor einer langen Autofahrt auf Toilette zu gehen. (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

Eine Toilettenpause hinauszuzögern kann während einer Autofahrt auch gefährlich enden. Besonders dann, wenn plötzlich ein Unfall geschieht.

Kassel – Viele reisen aktuell mit dem Auto in den Sommerurlaub und wollen möglichst schnell und entspannt am Zielort ankommen. Pausen an der Raststätte sind für einige eine willkommene Abwechslung auf der langen Autofahrt. Für andere sind sie jedoch lästige Zeitfresser. Deshalb halten vielen lieber ihren Toilettengang zurück und fahren mit voller Blase weiter. Doch in einem TikTok-Video weist der Medizin-Influencer Nicolas Romano nun auf eine mögliche Gefahr hin, die sogar lebensbedrohlich sein kann.

Experte erklärt auf TikTok, warum Autofahrer vor der Fahrt ihre Blase entleeren sollten

Auf der Videoplattform TikTok wird immer häufiger medizinisches Wissen von Influencern verbreitet. Dies birgt die Gefahr, dass es sich um dabei um nicht medizinisch bestätigtes Wissen handelt. Häufig werden Quellen nicht genannt und die Aussagen sind nicht nachvollziehbar. Im Fall von Romano ist das jedoch anders. Er behauptet, dass bei einer Autofahrt mit einer vollen Blase schneller eine lebensbedrohliche Verletzung droht, als mit einer geleerten Blase. Doch wie kommt er zu dieser Annahme?

Kann eine volle Blase bei einem Autounfall platzen?

Nach Angaben der Organisation Stiftung-Gesundheitswissen kann eine Blase sich je nach Menge des Urins ausdehnen. Sie kann insgesamt 500 bis maximal 700 Milliliter aufnehmen. Ist die Blase stark gefüllt, steigt der Handrang, jedoch kann dieser durch einen Muskel gehalten werden. Dennoch müssen manche Menschen deutlich häufiger zur Toilette als andere. Schuld dran können auch Krankheiten wie Harnwegsinfekte sein.

Viele glauben, dass die Blase platzen kann, wenn sie zu stark gefüllt ist. Dies ist jedoch nur ein Mythos, da die Blase sich eher selbst entleeren als platzen würde. Die Blase kann zwar nicht platzen, jedoch kann sie Risse bekommen. Das geschieht vor allem bei Verletzungen des Beckenbereichs, diese können bei Autounfällen entstehen.

Diese Symptome deuten auf Risse Blase hin

Das Universitätsklinikum für Urologie Inselspital in Bern erklärt, dass die Verletzungen häufig durch stumpfe Gewalteinwirkungen, wie Lenkradimpression bei einem Autounfall, entstehen. Dabei kann eine volle Blase schneller reißen als eine geleerte Blase. Das erklärt auch Romano in seinem TikTok-Video und weist darauf hin, wie wichtig es ist, vor der Autofahrt auf Toilette zu gehen, um dieses Verletzungsrisiko zu reduzieren. Ist es zu einer Verletzung gekommen, können folgende Symptome auftreten:

Blut im Urin

im Urin Probleme beim Wasserlassen

Schmerzen und Schwellungen im Beckenbereich und unterem Bauchraum insbesondere beim Wasserlassen

und im Beckenbereich und unterem Bauchraum insbesondere beim Wasserlassen Quelle: MSD Manuals

Wie wird eine verletzte Blase behandelt?

In aller Regel können leichte Verletzungen der Blase laut MSD Manuals mit Hilfe eines Katheters behandelt werden. Dieser wird für sieben bis zehn Tage in die Blase eingesetzt, um so den Heilungsprozess zu beschleunigen. Bei schweren Verletzungen kann eine Operation notwendig sein. Generell sollte eine Blasenverletzung schnell behandelt werden, um weitere Komplikationen oder im schlimmsten Fall den Tod zu verhindern.

Blut im Urin und Schmerzen beim Wasserlassen kann auch auf eine Blasenentzündung hinwiesen.