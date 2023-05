Tropischer Meeresvogel wirkt tollpatschig und hat lustige Füße, mit denen er sogar die Weibchen rumbekommt

Wäre jedes Lebewesen nach seiner tollpatschigen Art benannt, würden viele so heißen. Der tropische Meeresvogel Blaufußtölpel lebt mit dem Schicksal.

München - Ganz so tollpatschig ist der Vogel dann doch nicht, doch auf den ersten Blick wirkt es erstmal etwas ungeschickt. Der Blaufußtölpel ist optisch eine echte Augenweide. Das in Europa unbekannte Tier hat nämlich eine optische Auffälligkeit, von der man den Blick nicht so schnell nehmen kann. Und wichtig für die Fortpflanzung ist es auch.

Die Füße des Blaufußtölpel erstrahlen - wie der Name schon verrät - in einem auffälligen blauen Farbton, bei dem das Tier eher ausschaut, als hätte es bunte Schuhe an. Ein bisschen erinnert es der Vogel an einen Fußballer, der das neueste Modell testet. Aber nein, die blauen Füße sind angeboren und wichtig für sein weiteres Leben. Kein Einzelfall im Tierreich: In Afrika zum Beispiel wird eine bestimmte Giraffenart wegen ihres besonderen Aussehens geschützt.

Blaufußtölpel der Galapagos-Casanova: Beim Balzverhalten alles andere als tollpatschig

Der Blaufußtölpel schafft es, mit seinen Füßen die Weibchen rumzubekommen. National Geographic fing die Versuche Bagger-Versuche ein. Das Resultat ist äußerst beeindruckend. Sie werden als „Meister der Verführung“ bezeichnet. Erst heben sie ihre Watschel-Füße in die Höhe, um zu zeigen, was sie haben. Dann neigen sie ihren Kopf und letztendlich werden die Weibchen beschenkt. Da hatten einige menschliche Lebewesen schon schlechtere Tinder-Dates. Und sollten die drei Schritte zur Eroberung nicht reichen, stellen die Blaufußtölpel ihre Federn auf, was hierzulande an einen Pfau erinnert.

Blaufußtölpel kommen auch an den Küsten Perus, Mexikos oder Ecuador vor. Was die Füße so blau macht, fragen sich manche? Eine besondere Schicht aus faserigen Eiweißen sollen der Grund sein, wie laut Deutschlandfunk Nova Wissenschaftler der Universität Kansas herausgefunden haben. Im Bericht wird auch der deutsche Biologe Mario Ludwig zitiert, der meint: „Diese Schicht bewirkt, dass nur das blaue Licht reflektiert wird. Dadurch entsteht die blaue Farbe.“

Optik des Blaufußtölpels sorgt immer wieder für Belustigung

Übermedien ging anhand des Blaufußtölpels auch der Faszination für Memes nach. Denn die kleinen Tiere, etwa so groß wie Gämse um die 80 Zentimeter, mussten mal den Internet-Witzbolden herhalten.

Es heißt, dass Blaufußtölpel würden aggressiv werden, wenn sie den Brutstätten zu nahe kämen. Das erinnert etwa an den Helmkasuar, der harmlos aussieht, aber zu den gefährlichsten Tieren der Welt gehört. Die NZZ berichtete allerdings etwas differenziert. Laut Forschern wirken die Vögel gelassen, seien aber innerlich gestresst. Die Zahl der Herzschläge steige, sobald sich jemand nähert. Auf den Galapagos Inseln ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Da die Tiere endemisch sind, also sich örtlich begrenzt aufhalten, bleibt wohl den meisten Europäern, die keine lange Reise auf sich nehmen wollen, nur der Blick in Videos oder auf Bilder.

