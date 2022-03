Blaulichtfilter: Hilft die spezielle Brille bei Überlastung und Schlafstörungen?

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ob beruflich oder privat - täglich verbringen wir viele Stunden vor dem Bildschirm. Damit unsere Augen das unbeschadet mitmachen, werden oft Blaulichtfilter empfohlen. Doch hält der Helfer, was er verspricht?

München - Man kann sie sich fast nicht mehr vorstellen - die Ära ohne Internet. Aber tatsächlich waren wir vor gar nicht all zu langer Zeit ohne Smartphone, Flatscreens, digitalen Unterricht und Home Office durchaus überlebensfähig. Heute hingegen gehört die Arbeit am Bildschirm zum Alltag wie das Zähneputzen - und unser Körper zieht Konsequenzen.

Ob Handy oder PC: Das künstliche Licht strengt unsere Augen an. © via www.imago-images.de

Rückenschmerzen sind längst zur Volkskrankheit avanciert, Schlafstörungen halten tausende Bürgerinnen und Bürger stundenlang wach und auch Migränepatienten tut die permanente Reizüberflutung am PC nicht gut. Einer der wenigen Faktoren, den wir im Büroalltag mit geringem Aufwand beeinflussen können, ist das Blaulicht, dem wir bei der Bildschirmarbeit ausgesetzt sind.

Krankmacher Blaulicht: So wichtig ist der richtige Schutz unserer Augen

Das blaue Licht, das an sich auch in Tageslicht vorkommt, ist bei den meisten heutzutage verbauten, künstlichen Lichtquellen zu einem hohen Prozentsatz enthalten. Es strengt unsere Augen erheblich an und kann in Extremfällen sogar schwere Netzhautschäden hervorrufen. Außerdem wirkt es anregend und kann unseren Schlafrhythmus daher durcheinanderbringen. Das wiederum begünstigt Migräneattacken und ein allgemeines Unwohlsein.

Da wir nicht nur im Job, sondern auch privat - sei es am Handy, vor dem Flatscreen oder beim Surfen am PC - viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, gilt es darum, die Belastung für unsere Augen so gering wie möglich zu halten.

Blaulichtfilterbrillen sind daher im Trend. Die erschwinglichen Nasenfahrräder sollen das schädliche Licht entweder absorbieren oder reflektieren, in jedem Fall aber von unserer Netzhaut fernhalten. Wer ohnehin auf eine Sehhilfe angewiesen ist, kann - natürlich unter etwas tieferem Griff in die Taschen - seine Gläser auch direkt mit Blaulichtfilter bestellen. Wer schon eine Brille besitzt oder schlichtweg keine will, der hat die Option, sich direkt filternde Folien für Monitor oder Mobilgerät zu besorgen. Und wem das alles zu aufwändig ist, der kann zumindest den Nachtmodus an PC und Smartphone aktivieren.

Lesen Sie auch Kuriose Corona-Impfbilanz in München: Mehr Viertimpfungen als Erstimpfungen Die Impfkampagne in München ist ins Stocken geraten - wie sehr, zeigen die neuesten Zahlen der Stadt. Demnach lassen sich kaum noch Ungeimpfte vom Pieks überzeugen - sogar die Zahl der Viertimpfungen war in der vergangenen Woche höher als die der Erstimpfungen. Kuriose Corona-Impfbilanz in München: Mehr Viertimpfungen als Erstimpfungen Geschützte Knoblauchkröten in Bayern entdeckt – jetzt startet eine Rettungsaktion In Wetzendorf wurden bei einer Kartierung zehn geschützte Knoblauchkröten in einem Teich entdeckt. Jetzt soll der Bestand der Tiere gesichert werden. Geschützte Knoblauchkröten in Bayern entdeckt – jetzt startet eine Rettungsaktion

Blaulichtfilter: Halten die Produkte, was sie versprechen?

Die gute Nachricht vorweg: Ja, wird das blaue Licht gefiltert, so ist unsere Netzhaut weniger gestresst. Auch der redaktioninterne Praxistest von tz.de bestätigt das Ergebnis: weniger Kopfschmerzen, weniger Druckgefühl auf den Augen, weniger Müdigkeit nach einem langen Arbeitstag.

Was aber zu beachten ist: Qualität hat ihren Preis. Insbesondere das endlos erscheinende Angebot im Internet ist mit Vorsicht zu genießen - mit Billigprodukten spart man dort oftmals am falschen Ende. Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte auf seriöse Anbieter setzen oder gleich beim Optiker seines Vertrauens vorbeischauen. Ohne Sehstärke sind die Brillen dort bereits ab 40 Euro erhältlich.

Nichtsdestotrotz gilt: Das Bauchgefühl ist immer noch der beste Kompass. Wer nach ein paar Tagen keine deutliche Besserung bemerkt, sollte dem ausgesuchten Produkt argwöhnisch gegenüberstehen. Bei Beschwerden sollte in jedem Fall ein Augenarzt konsultiert werden. (askl)