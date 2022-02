Autofahrer sendete auf Blitzerfoto respektlose Nachricht an die Polizei - jetzt wird es richtig teuer

Von: Felix Durach

Teilen

Auf einem Blitzerfoto aus dem Januar 2020 zeigt ein Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, den Mittelfinger in Richtung der Radarkamera. © Polizei NRW Mettmann

Diese Rechnung für ein Blitzerfoto wird für einen Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen teuer. Er muss zahlen, weil er der Polizei eine obszöne Geste zeigte.

Düsseldorf - Das Amtsgericht Ratingen in Nordrhein-Westfalen hat nun einen Autofahrer, der vor über zwei Jahren zu schnell auf der Straße unterwegs gewesen war, zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Die ungewöhnliche Höhe der Strafe hat dabei jedoch nichts mit der Geschwindigkeitsüberschreitung des Fahrers an sich zu tun, sondern mit dessen Reaktion auf die Geschwindigkeitskontrolle.

Doch was war passiert? Der Autofahrer war im Januar 2020 mit seinem PKW auf der Mettmanner Straße in Ratingen, nördlich der Landeshauptstadt Düsseldorf, unterwegs. Dort kontrollierte die Polizei zu diesem Zeitpunkt mit einer Radarkamera, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Km/h halten. Der betroffene BMW-Fahrer war jedoch mit 60 Km/h auf der Straße unterwegs. Eine Ordnungswidrigkeit, die im Normalfall lediglich ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro nach sich ziehen würde.

Teures Blitzerfoto: Autofahrer zeigt Radarkamera den Mittelfinger und wird zur Kasse gebeten

1200 Euro mehr muss der Fahrer nach dem jüngsten Urteil nun deswegen zahlen, da er die Geschwindigkeitsbegrenzung offenbar bewusst überschritten hatte, um der örtlichen Polizei eine Nachricht zu senden. Auf dem Blitzerfoto, das die zuständige Polizei Mettmann jetzt über Facebook veröffentlicht hat, sieht man, wie der Fahrer den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Radarkamera zeigt. Aufgrund dieser Geste sah das Amtsgericht Ratingen den Tatbestand der Beleidigung erfüllt und verurteilte den Fahrer zu 30 Tagessätzen á 40 Euro - natürlich zusätzlich zu dem Bußgeld wegen erhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizei Mettmann will mit der Veröffentlichung des Fotos, auf dem das Gesicht des Fahrers selbstverständlich unkenntlich gemacht wurde, auf die wachsende „Respektlosigkeit gegenüber Beamten“ aufmerksam machen. Immer wieder komme es vor, dass Radarmessgeräte umgestellt oder beschädigt werden. Darüber hinaus würden die geblitzten Autofahrer oft erzürnt auf die Polizeibeamten vor Ort reagieren und es komme zu verbalen, aber auch tätlichen Angriffen. Auch der verurteilte Autofahrer habe nach dem Vorfall keinerlei Reue gezeigt und sich bei der Polizei nicht entschuldigt.

Polizei wehrt sich gegen Respektlosigkeit - „Wir blitzen nicht, um abzuzocken“

„Wir blitzen nicht, um abzuzocken, sondern um die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, stellt die Polizei Mettmann in ihrem Facebook-Post klar. „Wir tun das für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer - aber wir lassen uns dabei nicht beleidigen.“ Die Diskussion um die Stellung von Polizeibeamten in der Gesellschaft hatte nach den Vorfällen in der vergangenen Woche im Kreis Kusel stark an Fahrt aufgenommen, als zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle von mutmaßlichen Wilderern erschossen wurden. (fd)