Hund am Steuer: Unglaubliches Blitzer-Foto – Polizei zweifelt an Ausrede des Fahrers

Von: Richard Strobl

Hund am Steuer: Ein unglaubliches Blitzer-Foto geht aktuell um die Welt. © Polizei Slowakei

Ein Blitzer-Foto sorgt aktuell für großes Schmunzeln: Darauf sitzt offenbar ein Hund am Steuer des Wagens. Die Polizei bestrafte den Halter.

Bratislava – Blitzer-Fotos sind meistens schlicht ärgerlich. Einige sorgen aber für große Belustigung, da sie schier unglaubliche Szenen zeigen. Diese Sammlung an kuriosen Blitzer-Fotos ist nun um ein Bild reicher geworden. Auf einem aktuellen Blitzer-Foto grinst scheinbar ein Hund vom Steuer des Wagens in die Kamera.

Scheinbar gut gelaunt hechelt der braune Jagdhund mit großen Schlappohren auf dem Bild vom Fahrersitz eines Skoda-Kombis in die Polizei-Kamera. Aufgenommen wurde das Foto in der Nähe von Bratislava in der Slowakei. Die Polizei veröffentlichte im Anschluss das Bild und die Geschichte dazu.

Hund am Steuer: Kurioses Blitzerfoto geht um die Welt

„Die Polizeibeamten von Senica konnten ihren Augen auf dem Polizeiradar nicht trauen“, schrieb die slowakische Polizei selbst zu dem Vorfall und beschrieb die Szene selbst wie folgt: „Anstelle eines Fotos des Fahrers lächelte ein brauner Jagdhund wunderschön in die Kamera, saß gehorsam am Steuer eines Škoda und blickte durch die Windschutzscheibe auf ein vielversprechendes junges Reh.“

Anschließend habe man den „verantwortungslosen Autofahrer“ angehalten und ihn zur Rede gestellt.

Blitzer-Wahnsinn mit Hund am Steuer: Halter hat Ausrede

Der 31-Jährige behauptete demnach, dass der Hund ihm plötzlich auf den Schoß gesprungen sei. Allerdings bezweifeln die Beamten diese Angabe offenbar. Ihrer Meinung nach ist auf dem Foto wenig Bewegung sichtbar. Vielmehr scheine der Hund gemütlich Platz genommen zu haben. „Polizisten aus Senica verhängten gegen ihn sofort eine Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln“, heißt es weiter.

Über die Höhe der Strafe und, ob diese nur wegen der Geschwindigkeitsübertretung oder auch wegen des Hundes am Steuer verhängt wurde, ist allerdings nicht bekannt.

Die Polizei will mit dem Posting auf die Gefahr von ungesicherten Tieren in Fahrzeugen hinweisen: „Achten Sie beim Transport eines Hundes auf die Sicherheit des Tieres und der gesamten Besatzung im Auto. Schon ein kleines Tier kann beim Autofahren Ihr Leben und Ihre Gesundheit gefährden“, teilt sie mit.

Das Foto verbreitete sich nach der Veröffentlichung durch die Polizei rasant. Selbst die BBC veröffentlichte einen Bericht zu dem Vorfall in der Slowakei.