Neue „Super-Radar“-Fallen in Österreich – sie lösen unbemerkt und deutlich schneller aus

Von: Felina Wellner

Neue Blitzer in Österreich messen mit fortschrittlichster Laser-Technologie. Wie die modernen Geräte funktionieren und bei wie viel km/h sie auslösen.

Wien – In der österreichischen Hauptstadt sind bereits 19 Blitzer mit der neuen Technik für Radarkontrollen ausgestattet. Laut dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) bietet sie gegenüber der alten Radar-Technologie Vorteile, welche die Geschwindigkeitskontrolle revolutionieren und noch mehr Raser zu Verantwortung ziehen soll:

Blitzvorgang bleibt für Fahrer unbemerkt

Lösen bereits bei Geschwindigkeitsüberschreitung von 3 km/h aus

Machen Bilder von vorne und hinten zur besseren Fahreridentifikation

Unbemerkt ausgelöst: Auf den Autobahnen Österreichs kommen neue „Super-Radar“-Fallen zum Einsatz

Österreich möchte für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Erst kürzlich wurden die Strafen bei einer Handynutzung am Steuer angehoben. Von den neuen Super-Blitzern sind nun Schnellfahrer betroffen. Die neuen Radarboxen sehen zwar wie die alten aus, sind aber mit neuster Laser-Technik ausgestattet – mit geringerer Messtoleranz. Schon 3 km/h zu schnell lassen teure Urlaubsfotos in die Briefkästen flattern. Das fiese dabei: Anders als bei alten Radargeräten bleibt der Blitz-Moment für den Fahrer unbemerkt. Manche Geräte können je nach Verkehrsbegebenheit in beiden Fahrtrichtungen blitzen, warnt der ÖAMTC.

Sehen aus wie die alten: Neue Radarboxen in Österreich lassen noch mehr Schnellfahrer in die Falle tappen. (Symbolfoto) © IMAGO/Ernst Weingartner

Am Währinger Gürtel auf Höhe des Allgemeinen Krankenhauses, an der Floridsdorfer Brücke und an 17 weiteren Stellen kommen die Laserboxen in Wien bereits zum Einsatz, berichtet heute.at. Österreich ist Deutschland damit einen Schritt voraus. Hierzulande kommt diese Technologie aktuell lediglich durch Polizisten mit Radarpistole zum Einsatz – besonders ausgeprägt beim jährlichen Blitzmarathon.

So werden die neuen Laser-Blitzer in Österreich eingesetzt

Dem ÖAMTC zufolge setzt die Wiener Polizei auf ein mobiles Konzept: „Die neuen Radargeräte können von Kabine zu Kabine gebracht werden, die Standorte, wo eine „scharfe“ Radarbox steht, werden also ständig gewechselt.“ Ausgewählt werden dabei vor allem Orte mit hohem Verkehrsaufkommen, großer Unfallgefahr und mit Beschränkungen aus Umweltgründen.

Laser-Blitzer senden viele Lichtimpulse in kürzester Zeit aus, beschreibt bußgeldkatalog.org die Funktionsweise. Die Impulse werden durch Autos reflektiert und mittels eines Empfangsmoduls und entsprechender Technik ausgewertet. Noch kommt die aufwendige Technik in Form fester Radarboxen nur sehr vereinzelt zum Einsatz, doch nach dem Startschuss in Wien ist mit einer zunehmenden Ausdehnung zu rechnen.