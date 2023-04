Verschwörungstheoretiker beweist aus Versehen, dass die Erde rund ist

Von: Melanie Staudacher

Auf Satellitenaufnahmen sieht man deutlich die Krümmung der Erde. Dennoch glauben sogenannte „Flat Earthers“, dass die Erde eine Scheibe ist. © picture alliance/dpa | Uncredited

Das gescheiterte Experiment des Verschwörungstheoretikers Bob Knodel geht erneut viral. 2018 wollte er beweisen, dass die Erde flach ist.

Denver – 20.000 Dollar kostete ein Experiment, in dem der mittlerweile verstorbene Verschwörungstheoretiker Bob Knodel beweisen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist. Doch statt seine Überzeugung wissenschaftlich zu untermauern, hat der „Flat-Earther“ versehentlich das genaue Gegenteil bewiesen.

Das gescheiterte Experiment der Flat-Earther

Knodel wurde durch die Netflix-Dokumentation „Behind the curve“ bekannt, die 2018 veröffentlicht wurde. Darin treten er und weitere Mitglieder der „Flat Earth Society“ auf – Verschwörungstheoretiker, die davon überzeugt sind, dass die Erde eine Scheibe ist. Der damals 57-jährige Ingenieur aus Denver führte in der Doku ein Experiment mit einem Laser-Gyroskop durch. Damit wollte er beweisen, dass die Erde sich nicht um sich selbst dreht.

Ein Laser-Gyroskop, auch Laserkreisel genannt, ist ein dreidimensionales Messgerät, welches die Drehbewegungen in einer Ebene misst. In seinem Experiment wollte Knodel damit die Erdrotation widerlegen. Doch das Experiment scheiterte, denn das Messgerät zeigte genau die Werte, die man auf einem rotierenden Globus erwarten würde. „Als wir das Gyroskop einschalteten, stellten wir fest, dass es einen Drift gab. Einen Drift von 15 Grad pro Stunde“, sagt Knodel in „Behind the curve“.

Dennoch hielten Knodel und seine Co-Mitglieder an ihrer Theorie einer flachen Erde fest. 2019 war Knodel in einer zweiten Dokumentation zu sehen und verteidigte in „What if the earth is flat?“ weiterhin seine Meinung.

Bob Knodel geht erneut viral

Nachdem der Instagram-Kanal „insidehistory“ am 10. April Ausschnitte aus der fünf Jahre alten Netflix-Doku geteilt hatte, wurde sowohl auf der Social-Media-Plattform als auch in den Medien erneut über Verschwörungstheorien und ihre Vertreter diskutiert. Da Knodel in der Doku die Zuschauer durch das Experiment führt, gilt er als Symbolfigur für den gescheiterten Versuch.

In einem YouTube-Video verabschieden sich Knodels (5. von rechts) Freunde und Familie von ihm. © Globebusters

Knodel selbst ist vor wenigen Tagen verstorben. Diese Information geht aus einem Video auf seinem YouTube-Kanal „Globebusters“ hervor, in dem seine Familie und Freunde sich von ihm verabschieden. Seit 2015 hat Knodel auf seinem Kanal 96 Videos veröffentlicht und 72.000 Abonnenten für sich gewonnen. Am 16. April fand die Beerdigung von Knodel statt, er hinterlässt seine Ehefrau Cami.