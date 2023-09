Erstes Bild von Bob Ross wird verkauft – Händler fordert ein Vermögen

Von: Michelle Mantey

Mit der Fernsehserie „The Joy of Painting“ wurde Künstler Bob Ross weltweit berühmt. Nun soll das erste Bild für eine Millionensumme verkauft werden.

Minneapolis – Hinter so manchen Kunstwerken steckt ein ungeahnter Wert. Nun löst der Verkauf eines Bildes des Kultmalers Bob Ross eine hitzige Diskussion aus. Bekannt wurde der Maler durch die US-amerikanische Fernsehsendung „The Joy of Painting“, in der er den Zuschauern lehrte, wie sie mit einfachen Mitteln ein Kunstwerk erschaffen konnten.

In den Jahren 1983 bis 1994 entstanden so über 400 Gemälde des Künstlers Bob Ross, die er in nur knapp 25 Minuten anfertigte. Mehr als 100 Kunstwerke wurden von Galerist Ryan Nelson erworben und zum Teil bereits weiterverkauft. Nun steht das Bild, welches Bob Ross in der ersten Sendung am 11. Januar 1983 malte, zum Verkauf. Ryan Nelson verlangt dafür eine stolze Summe in Höhe von 9,85 Millionen Dollar.

Das erste Bild, das der Kultmaler Bob Ross in seiner Sendung „The Joy of Painting“ malte, steht nun zum Verkauf. Das Bild „A Walk in the Woods“ (Ein Spaziergang im Wald) soll fast 10 Millionen Dollar kosten. © picture alliance/dpa/AP | Mark Vancleave

Preis für Gemälde von Bob Ross löst hitzige Diskussion auf Facebook aus: „Das ist es nicht wert“

„A Walk in the Woods“ (Ein Spaziergang im Wald) heißt das erste TV-Bild von Bob Ross, das zuvor nach Bericht des ZDF im Besitz eines ehemaligen Mitarbeiters des Senders PBS gewesen sein soll. Dieser verkaufte das Werk für eine unbekannte Summe an den Galeristen. Unter dem Facebook-Beitrag von CBS News löst der Verkaufspreis des Gemäldes eine hitzige Diskussion aus. So schreibt eine Userin: „Das ist es nicht wert.“ Andere kritisieren, dass man mit dem Geld vielen hungrigen Kindern helfen könne.

Viele Nutzer sind sich jedoch einig, dass mit dem Bild eine Kindheitserinnerung verkauft wird. So schreiben sie: „Ich erinnere mich an die Sendung. Ich liebte sie.“ Bob Ross zeigte in über 400 Folgen, wie Hobby-Künstler mit nur einem Borstenpinsel und einem Spachtel Landschaften mit Bäumen, Bergen und Wasserfällen erschaffen konnten. Seine Sendung wurde weltweit ausgestrahlt. Ross nahm zeitweise drei bis vier Folgen pro Tag auf. Er verstarb 1995 mit nur 52 Jahren.

Bild von Bob Ross steht für fast 10 Millionen Dollar zum Verkauf. Er sei ein „Künstler der Volkes“

Doch Galerist Ryan Nelson geht nicht davon aus, dass das Gemälde schnell verkauft wird. Bis sich ein Käufer gefunden hat, möchte er das Bild in Museen ausstellen, um so möglichst vielen Menschen die Arbeit von Bob Ross zu zeigen. Nach einem Bericht von Deutschlandfunk verleiht die Ausstellung in einem Museum eine Art Gütesiegel als eine Art „staatlich geprüftes Kulturgut“. Doch häufig wird erst nach einer bestimmten Zeit deutlichen, ob „aus einem Millionenhype auch ein kunsthistorisch bedeutendes Werk wird.“

Titel der Fernsehserie The Joy of Painting Zeitraum 1983–1994 Folgenlänge 25 Minuten Episodenanzahl 403 (Quelle: imdb)

Ryan Nelson sieht Bob Ross jedoch eher als „Künstler des Volkes“. Und somit sei es die Bevölkerung, die sage, dass Bob Ross großartig sei. Häufig wird der Preis eines Bildes auch durch die Nachfrage bestimmt. Ein Publikumsliebling ist Bob Ross bis heute geblieben. So sind einige Folgen von „The Joy of Painting“ bis heute in verschiedenen Mediatheken oder auf YouTube zu sehen.

Das erste Bild, das der Kultmaler Bob Ross in seiner Sendung „The Joy of Painting“ malte, steht nun zum Verkauf. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Bob Ross Inc.

Auch Millionärstochter Shania Geiss malte Bilder und verkauft eines ihrer Werke für knapp 26.000 Euro auf eBay.