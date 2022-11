Böhmermann vergleicht FDP mit RAF – „Dreht Mainz jetzt völlig durch?“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Es wird wieder einmal über Jan Böhmermann gesprochen. Diesmal verglich er die FDP mit der RAF und entfachte eine hitzige Diskussion auf Twitter.

München/Köln - Zu Jan Böhmermann werden wohl die meisten eine Meinung haben. Der Moderator und Journalist polarisiert und das nicht nur mit Gedichten über Staatsoberhäupter. Auf Twitter ist wieder einmal eine Debatte entstanden. In seiner Late-Night-Show „ZDF Magazin Royale“ vom 25. November hatte Böhmermann die FDP mit der terroristischen Gruppe „Rote Armee Fraktion“ (RAF) verglichen. Grund dafür: Die Aktivitäten der Umweltgruppe „Letzten Generation“. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Böhmermann vergleicht FDP mit RAF: „Letzte Generation“ ist Ursache

Doch zunächst von vorne. Wieso kommt Böhmermann und sein Team auf die Idee, die FDP mit der RAF zu vergleichen? Grund dafür sind Aussagen von Politikern, die die Klimaaktivisten Gruppe „Letzte Generation“ mit der RAF verglichen. Zahlreiche Mandatsträger bezeichneten die „Letzte Generation“ als terroristische Gruppe. In seiner Sendung zeigte Böhmermann einige Beispiele auf.

So bezeichnete die AfD-Politikerin Beatrix Storch die „Letzte Generation“ als „Klima-Terroristen“ und nannte sie „Grüne-RAF“. Auch Stephan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, verwendete das Wort „Klima-Terroristen“ im Bundestag. Die Politiker vergleichen Menschen, die sich auf die Straße kleben, mit Terroristen, die 34 Menschen ermordet haben.

Der Journalist und Moderator Jan Böhmermann. © Malte Ossowski/IMAGO

Neben der AfD verwendetet auch der ehemalige Verkehrsminister Andreas Scheuer die Bezeichnung „Klima-RAF“. Im ARD-Morgenmagazin vom 8. November 2022 sagte er: „Wir müssen verhindern, dass eine Klima-RAF entsteht“. Scheuer machte vor ein paar Tagen mit einem Tweet über die „Letzte Generation“ erneut auf sich aufmerksam. In diesem bezeichnete der CSU-Politiker die Aktivisten als „Klima-Kriminelle“.

Böhmermann zeigt Verbindungen zwischen RAF und FDP auf - Twitter reagiert

Um aufzuzeigen, wie absurd die Wortwahl ist, vergleicht Böhmermann die FDP mit der RAF. Seine Argumente? Aus der Luft gegriffen, wie am Argumentationsstrang deutlich zu sehen ist. Die Journalisten und Ehefrau von FDP-Finanzminister Christian Lindner, Franca Lehfeldt, arbeitet bei dem Sender „Welt.“ Böhmermann beschreibt die Welt-Gruppe als staatsfeindliche Aktivistenvereinigung. Der Grund ist für ihn deutlich. Das „e“ des „WeLT“-Senders wird kleingeschrieben. Die Bekennerschreiben der RAF wurden auch kleingeschrieben. Somit ist die Verbindung zwischen FDP und RAF laut Böhmermann da.

Aus der Sendung lassen sich zwei Fragen ableiten. Auf Twitter wird diskutiert, was Satire darf. Gleichzeitig wird darüber gesprochen, wofür Rundfunkbeiträge ausgeben werden. Passenderweise führte Böhmermann die Rundfunkbeitrags-Debatte bereits in seiner Sendung vom 4. November. Auch Andreas Scheuer, dessen Aussage über die „Klima-RAF“ in der Sendung gezeigt wurde, meldet auf Twitter zu Wort. „Wie wird die Krawallschachtel [Jan Böhmermann] so dem Programmauftrag des ÖRR gerecht?“, fragte er.

Böhmermann FDP-RAF-Vergleich: „Toxisch und brandgefährlich“?

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz mahnte vor Nachwirkungen solcher Vergleiche. „Menschen zur Zielscheibe zu machen, ist toxisch und brandgefährlich - und sei es im Namen von Satire. Bitte einmal dringend an die frische Luft und innehalten“, schrieb der Grünen-Politiker. Auch Medienvertreter äußerten sich zu der Debatte. Der Bild-Politikchef Jan Schäfer kommentierte auf Twitter: „Das mit Gebühren finanzierte und zur Grundversorgung verpflichtete ZDF nutzt einen Hashtag, der auch mit Satire nun gar nichts mehr zu tun hat. Sagt mal, dreht ihr in Mainz jetzt völlig durch?“, schrieb er.

Egal welche Debatte Böhmermanns Vergleich brachte, er hat es geschafft, auf den extremen Vergleich der Klimaaktivisten mit der RAF aufmerksam zu machen. Ob der neue FDP-RAF-Vergleich zu einer sensibleren Wortwahl über die „Letzte Generation“ führt, wird die Zeit zeigen. (vk)