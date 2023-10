Touristen machen große Augen bei Rechnung: Pasta auf Plastikteller kostet 500 Euro

Von: Andreas Knobloch

Im Urlaub kann man in so einige Fallen geraten, wie beim Essen bestellen. Touristen haben diese Erfahrung mit Pasta auf einem Boot gemacht.

München - Wer in den Urlaub fährt, der checkt vorher ab, was es an Ausflügen und Angeboten gibt. Manche lassen sich aber auch einfach überraschen, was passiert. Anders kann man auch diesen Preis und die Rechnung auf einem Boot in Südfrankreich nicht nachvollziehen. Die Travel-Twins - so nennen sie sich auf Tiktok - haben etwas sehr Teures bestellt.

Touristen-Falle „Hummer-Pasta“? Bei manchen Gerichten muss man mit hohen Preisen rechnen

Nicht immer kosten die Mahlzeiten den erwarteten Preis. Über Urlaubs-Rechnungen haben sich auch ein Vater im Griechenland-Urlaub oder eine Frau bei einer Bier-Cevapcici-Rechnung in Kroatien beschwert. Die Travel-Twins, auch Vacation Twins genannt, zeigen in regelmäßigen Videos, was sie in ihren Urlauben erleben. Die eineiigen Zwillinge Cassidy und Leah Armbruster haben auf der Plattform Tiktok viele Fans.

Sie beschreiben ein Video von Ende September mit den Worten: „Wenn dein Freund Lobster Pasta auf einem Boot bestellt und die Rechnung 500 Euro ist“. Dazu kam das Luxusgericht auch noch auf einem Plastikteller und es wurde im Sitzen geteilt.

Hummer mit Pasta auf einem Boot? In Santorini auch teuer, aber deutlich billiger als in Südfrankreich

Das Video hat über eine Million Likes, viel mehr als die anderen Clips der zwei Frauen. Eine Userin schreibt darunter: „Das ist verrückt. Ich hatte dieselbe Mahlzeit auf einem Katamaran bei Santorini für 150 Euro. Ihr wurdet ausgeraubt.“ Für die Twins nur die Möglichkeit mit „Ugh, lol“ zu antworten. Der Plastikteller fällt auch sehr vielen Fans auf. Der mit Nudeln bedeckte Hummer wird auch kritisiert. „Das ist nur ein Butter-Hummer und Pasta?“, fragt ein User, worauf die Zwillingen meinten: „Ein paar Cherry-Tomaten gab es auch.“

Andere Tiktok-User haben sich beispielsweise über die German Week beim Aldi in den USA ausgetauscht und hierzulande wurde festgestellt, dass nicht jedes Gericht „typisch Deutsch“ ist. (ank)