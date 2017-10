Brände in Kalifornien: Mindestens 3500 Häuser zerstört

Bei den schweren Bränden im Norden Kaliforniens sind mindestens 3500 Häuser zerstört worden. Mindestens 17 Menschen kamen ums Leben.

San Francisco - Das teilten die Behörden des Bundesstaates an der US-Westküste am Mittwoch mit. Feuerwehrleute kämpften in der Region nördlich der Metropole San Francisco gegen 22 große Waldbrände. Betroffen war eine Fläche von rund 680 Quadratkilometer, also fast so groß wie Hamburg. Mindestens 17 Menschen kamen ums Leben. Allein im Bezirk Sonoma County starben elf Menschen. Die Sicherheitskräfte fürchteten weitere Todesopfer, da noch zahlreiche Menschen vermisst wurden. Die Brände hatten sich bei starken Winden rasch ausgebreitet.

dpa