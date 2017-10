Brände in kalifornischen Weinregionen - Menschen auf der Flucht

Anwohner evakuiert

Mehrere Buschbrände im Norden Kaliforniens haben Anwohner zur Flucht getrieben. In den bekannten Weinanbaugebieten um Napa und Sonoma Valley kämpften am Montag hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen an.