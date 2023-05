„Unverschämte“ Hochzeits-Einladung: Gäste müssen arbeiten, zahlen und Verbote beachten

Von: Christoph Gschoßmann

Auf der Reddit-Plattform „Bridezillas“ finden sich Anekdoten ganz spezieller Bräute und Hochzeiten. In diesem Fall wird den Gästen vom Brautpaar viel abverlangt.

München - Bei einer Hochzeit versteht es sich von selbst, dass man als Gast dem Brautpaar gerne ein wenig hilft. Schließlich soll es einer der schönsten Tage im Leben der frisch Vermählten werden und eine dauerhaft schöne Erinnerung in ihrem Leben. Doch was sich ein Brautpaar bei seiner Hochzeit erlaubt hat, deren Details nun auf der Social-Media-Plattform Reddit gelandet sind, zeigt gänzlich neue Dimensionen auf, was das Thema „Hilfe für das Ehepaar“ angeht.

Mit der Einladung bekamen die Gäste nämlich eine ganze Liste von Maßnahmen, die ihnen aufzeigten, was sie bei der Feier alles tun sollten. Das fängt mit früher kommen und später gehen an: „Bitte kommt einige Stunden vor der Trauung bereits zur Location, damit ihr dabei helfen könnt, alles aufzubauen.“ Und vor allem die Männer sollen nach der Feier ein paar Stunden länger bleiben, „um anschließend beim Abbauen zu helfen“.

Starkes Parfüm und Blumenfarben bei Hochzeit verboten: Brautpaar knüpft Teilnahme an genaue Regeln

Doch das ist erst der Anfang. Die Braut und der Bräutigam bitten alles Gäste, bei der Feier kein starkes Parfüm zu tragen, damit die Gäste den Geruch der Blumen wahrnehmen können. Außerdem ist jegliche Kleidung mit „Blumenfarben“ verboten - sonst würden die Gäste zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schließlich müssen die Hochzeitsgäste auch noch tief in die eigene Tasche greifen: Wer keine 360 US-Dollar zahlt, darf gar nicht erst zur Trauung kommen. Nach der Feier dann sollen die fleißig zahlenden Gäste schnell wieder abreisen. Eine andere Braut bat jüngst ihre Gäste noch vor der Hochzeit via Paypal zur Kasse.

Viele Reddit-Nutzer sind erzürnt. „Das ist Wahnsinn“, schreibt ein Nutzer, und ein anderer meint: „Ich bezahle nicht, um an einer Hochzeit teilzunehmen. Dafür ist das Geschenk da. Ich werde auch keine Arbeit machen, um an einer Hochzeit teilzunehmen, wenn es nicht für mein Kind ist.“ Damit steht er oder sie nicht alleine da, auch wenn die meisten Kommentatoren das Parfümverbot akzeptieren würden. So heißt es: „Ich habe von diesem Kein-Parfüm-Wunsch gehört, weil manche Menschen sehr empfindlich auf Düfte reagieren, aber was bedeutet ‚keine Blumenfarben‘ überhaupt? Pastelle? Orange? Lila?“

„Unverschämtheit, ihren Gästen die Teilnahme an der Hochzeit in Rechnung zu stellen“

Ein weiterer Kommentar: „Dazu sendet man ein großes NEIN. Wenn sie ihre eigene Hochzeit nicht bezahlen oder ohne Einrichtungshilfe organisieren können, sollten sie durchbrennen.“

Und noch ein Urteil: „Diese Unverschämtheit, ihren Gästen die Teilnahme an der Hochzeit in Rechnung zu stellen. Woher nehmen sie die Nerven? Ist das jetzt so eine Sache? Ich bin eine relativ alte Frau, die auf unzähligen Hochzeiten war, und ich habe noch nie davon gehört.“ Ob die teure, arbeitsintensive Hochzeit letztlich stattfand oder ob die Gäste schlichtweg fernblieben, ist nicht überliefert. Die Reddit-Gemeinde aber sieht den Fall klar: Hier war eine „Bridezilla“ am Werk. (cgsc)

