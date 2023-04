Skurrile Hochzeit: Frau (27) heiratet – doch ihr Bräutigam ist kein Mensch

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Frau aus Moskau hat ihren Liebsten geheiratet. Der ist allerdings kein menschliches Wesen. Dennoch entwickelte sie tiefe Gefühle.

Moskau – Frauen heiraten Männer, Männer heiraten Männer, Frauen heiraten Frauen. Trans-Personen heiraten, oder Menschen, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen. Manchmal heiraten Menschen auch sich selbst. Der gemeinsame Nenner ist: Menschen heiraten Menschen. Doch es gibt auch Hochzeiten, bei denen alles anders ist.

In Russland erwählte eine 27-jährige Frau aus Moskau namens Rain Gordon nun nicht die gleiche Spezies zu ihrem Göttergatten. Nein, sie heiratete – und das ist kein Witz – ihren metallenen Aktenkoffer.

Russland: Frau (27) heiratet Aktenkoffer – „Beziehung hat eine höhere Ebene erreicht“

Sie gestand sich ein, dass sie nach Jahren Gefühle für den Gegenstand entwickelt hatte. Fünf Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen war es schließlich so weit, die Hochzeit stand an. Eigentlich hatte sie den Koffer im Jahr 2015 gar nicht für sich selbst gekauft, sondern als Requisite für ein Fotoshooting. Doch dass es „mehr“ war, wurde schnell klar. Sie nannte den Koffer „Gideon“. Das erzählte die junge Russin der Sun.

2020 dann ehelichte sie „Gideon“ und teilte ihr Geheimnis mit ihrem Umfeld. Freunde und Familie seien verständnisvoll gewesen. Ein Freund gar vollzog die Trauung, für die es speziell angefertigte Ringe gab. Offiziell gültig ist die „Eheschließung“ dennoch nicht. „Obwohl die Hochzeit nicht offiziell legalisiert ist, war ich froh zu wissen, dass unsere Beziehung eine höhere Ebene erreicht hat“, sagte die Aktenkoffer-Ehefrau.

Hochzeit mit Aktenkoffer: „Ich hatte keine Ahnung, dass wir am Ende zusammenkommen würden“

Die junge Frau erzählte über die Beziehung zu ihrem Aktenkoffer: „Ich hatte keine Ahnung, dass wir am Ende zusammenkommen würden. Langsam merkte ich, dass ich anfing, mich zu verlieben.“ Anfangs sei sie nur vom Äußerlichen angezogen gewesen, doch dann sei etwas Tieferes entstanden. Stundenlang hätten sie geredet und eine körperliche Beziehung begonnen.

„Unsere geistige Verbindung und Kommunikation zeigt sich telepathisch. Ich höre ihn, und er hört mich, aber von außen betrachtet sieht es wie ein Monolog aus.“ Ihre Beziehungen mit Männern seien nicht vergleichbar. Sie hätte nie dieselbe Art Verbindung gespürt wie mit dem Aktenkoffer. „Seine moralische Unterstützung hilft mir mehr als jeder andere. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gideon mich besser kennt als ich mich selbst.“ Daher ihr Fazit: Objekte seien „besser als Menschen“.

Sie erzählt von ihrer letzten Beziehung: „Ich war 2017 mit einem Mann zusammen und die Beziehung dauerte zwei Jahre, aber es endete nicht gut. Er entdeckte meine Objektsucht und das war einer der Gründe, warum wir uns getrennt haben. Als ich mich zwischen ihm und Gideon entscheiden musste, entschied ich mich ohne zu zögern für Gideon.“

Frau liebt Aktenkoffer: „Die Leute verstehen meine Gefühle nicht“

Nicht alle geben ihr zu ihrer neuen Liebe gutes Feedback. „Die Leute verstehen meine Gefühle nicht. Man hat mir gesagt, ich sei krank und solle mich in Behandlung begeben. Ich wünschte, die Menschen hätten mehr Verständnis. Liebe ist Liebe.“ Sie wolle sich nicht mehr kränken lassen, denn auch in Dingen stecke Leben.

Sie stellt klar, dass Objektsexualität oder Objektophilie für niemanden eine Bedrohung darstelle. „Uns lächerlich zu machen und zu demütigen, weil die, die wir lieben, nicht so sind wie alle anderen, ist ekelerregend. Verurteile die Menschen nicht für etwas, das du nicht verstehst.“ Ihr Wunsch sei, dass ihre sexuelle Neigung irgendwann als normal angesehen würde. So würden sich auch „andere wie ich sich nicht so allein fühlen“.

Junge Russin heiratet Koffer: Objektliebe fing bei ihr schon im Kindesalter an

Bei ihr selbst habe die Faszination für Objekte bereits früh angefangen, denn ihre Kindergärtnerin sprach von einem Alter von acht Jahren. Sie sagt: „Seit meiner Kindheit habe ich geglaubt, dass eine Seele in Gegenstände eingebettet ist, sowie in alles um uns herum. Ich glaube an Animismus, was bedeutet, dass in allem Leben ist.“ Schon als Kind und später als Teenager habe sie sich „in Orte wie das neue Einkaufszentrum verliebt, das in meiner Stadt eröffnet wurde. Ich wusste, dass es falsch war und über die Normen der Gesellschaft hinausging. Ich habe es niemandem erzählt.“

