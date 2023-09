Bahn-Chaos in Hamburg: Mutmaßliche Brandanschläge legen Bahnverkehr Richtung Berlin lahm

Von: Elias Bartl

Mehrere Feuer legen die Bahnstrecke Berlin–Hamburg lahm! © IPPEN.MEDIA

Brandanschläge auf Bahntrassen in Hamburg führen zu massiven Zugausfällen. Die Polizei vermutet politische Motive hinter den Taten.

Hamburg – Im Hamburger Hafen und im Stadtteil Lokstedt hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag, 8. September, wiederholt Brände an den Stromtrassen der Deutschen Bahn bekämpfen müssen. Um 3.40 Uhr fing ein Kabelschacht in nächster Nähe zur Waltershofer Straße entlang einer Bahnlinie Feuer. Aktuell vermutet die Polizei Brandstiftung, da dies nicht der einzige Vorfall an einer Bahnlinie in Hamburg war. Laut Informationen von Ippen.Media könnte es sich um einen politisch motivierten Anschlag handeln.

Nach Brandattacken: Umfangreiche Zugausfälle auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin

Wie mehrere Medien berichteten, brannten in der Nacht mehrere Kabelschächte. Laut Angaben des Hamburger Abendblatts auch in Lokstedt und im Walter-Rudolphi-Weg in Allermöhe. Besonders dieser Brand habe erhebliche Störungen verursacht. Die ICE-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin musste am Freitagmorgen vollständig gesperrt werden. Einige Züge sollen ausfallen, andere umgeleitet werden. Auch die Hafenbahn soll von den Störungen betroffen ein. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.