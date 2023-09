„Jahr für Jahr sinkt der Pegel um 15 cm“ – mehrere Faktoren lassen See-Wasser in Brandenburg schwinden

Brandenburg plant, alle Seen zu untersuchen, denn: Ihre Wasserspiegel sinken und sinken. Woran das liegt und was es für Folgen hat.

Potsdam – Mit 3000 Seen gehört Brandenburg zu den Bundesländern mit den meisten Seen in Deutschland. Die problematische Wasserflaute in Deutschland zeigt sich dort besonders eindrücklich.

Folge des Klimawandels? Sinkender Wasserspiegel am Seddiner See in Brandenburg. © IMAGO/Martin Müller

Seddiner See und Co.: Darum sinkt der Wasserspiegel in vielen Gewässern Brandenburgs

Natur-Oasen für Badeliebhaber und Wassersportler könnten in Brandenburg immer seltener werden. Immer mehr Gewässer schrumpfen und drohen allmählich zu verschwinden. Darunter ist der Wasserspiegel des Seddiner Sees laut wetter.net seit 2013 um 1,45 Meter gesunken. Mit Blick auf diesen See fasst eine ntv-Reportage die vielzähligen Ursachen zusammen:

Folgen des Klimawandels – warme und trockene Wetterlagen

Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr

Brunnen-Nutzung der Anwohner

Rasen-Wässerung des nahegelegenen Golf-Clubs

Es zeigt sich: verschiedene Parteien entnehmen dem See Wasser und sind somit Teil des Problems. Auch Anwohner, die auf eine grundsätzlich nachhaltige Wassergewinnung setzen und einen Brunnen nutzen, sind mit „dafür verantwortlich, dass der Pegel sinkt“, sagt Carina Simmes, Bürgermeisterin der Gemeinde Seddiner See, gegenüber ntv.

Allerdings sei, ebenso wie anderswo auf der Welt, der Klimawandel die größte Ursache für den sinkenden Wasserspiegel, ergänzt Klimaforscher Fred Hattermann. Zu diesen Klima-Faktoren zählen laut dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) unter anderem „klimawandelbedingte höhere Jahresdurchschnittstemperaturen, höhere Verdunstungsraten, eine längere Vegetationsperiode sowie weniger Niederschlag“.

Politik reagiert: Brandenburg will 3000 Seen wegen fehlendem Wasser untersuchen

Von schwindenden Lebensräumen bis hin zu Engpässen in der Wasserversorgung: Austrocknende Seen haben fatale Folgen für Mensch und Tier. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie schreibt deshalb vor, den ökologischen und chemischen Zustand von über 50 Hektar großen Seen regelmäßig zu überprüfen. In Brandenburg sind dem MLUK zufolge 193 Seen von dieser Vorgabe betroffen.

Brandenburg geht noch einen Schritt weiter und untersucht die Grundwassermenge und der Grundwasserbeschaffenheit aller 3000 Seen, berichtet das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU). Für diese aufwendige Erhebung ist das Bundesland auf ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer angewiesen.