Hat DHL-Bote spontan die Ärmel hochgekrempelt? Tierlieber Hinweis auf Zettel wird gefeiert

„Das nenn ich mal genial“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Armin T. Linder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wenn der Zettel und die Geschichte dahinter echt ist, handelt es sich um einen wahren Helden: Ein tierlieber DHL-Zettel wird im Netz gefeiert.

München/Petershagen – Im Netz über Paketboten zu schimpfen, ist fast schon eine Art Volkssport geworden. So wirkt es zumindest. Nicht selten haben die Kunden dafür auch gute Gründe – wenngleich an manchem Ärger eher die Nachbarn schuld sind. Was man gerne mal vergisst: Die fleißigen Austräger haben einen stressigen Job. Und wenn sie die Sendungen tiptop zum Empfänger bringen, äußert sich normalerweise niemand im Netz.

DHL-Zettel mit tierliebem Hinweis: Ist der wirklich echt?

Umso schöner: Wenn der eine oder andere Zusteller im Netz zum Helden wird. So geschehen ist es einst bei einem besonders tierlieben DHL-Boten, der einem Katzenbesitzer einen wichtigen Hinweis hinterließ. An diese Geschichte erinnert nun auch eine DHL-Notiz, die bei den auf ungewöhnliche Zettel spezialisierten Instagram-Seiten „Notes of Germany“ und „Notes of Berlin“ gepostet wurde. Das Foto sei demnach in Petershagen in Brandenburg aufgenommen worden. Achtung: Natürlich ist die Echtheit nicht bestätigt.

„Habe Euer Huhn eingefangen und zurück in den Auslauf getan“

Auf dem DHL-Zettel ist zu lesen: „Habe Euer Huhn eingefangen und zurück in den Auslauf getan.“ Einen Tipp gibt‘s obendrauf: „Schaut mal, ob da irgendwo ein Loch im Zaun ist!“ Der Zettel endet mit „LG“, Unterschrift und Smiley. Wenn das alles so stimmt, hat also der tierliebe DHL-Zusteller die Ärmel hochgekrempelt und das ausgebüxte Huhn heimgebracht. „OMG wie toll“, lautet nur eine Reaktion darauf.

+ Dieser DHL-Zettel löste im Netz Begeisterung aus. © Screenshot / Instagram.com

„Das macht man aufm Dorf so“, schreibt eine andere Nutzerin. „Is des süß“, „Ehrenbote“ und „Einfach einer von den netten Menschen…da lacht das Herzchen“ und „Das nenn ich mal genial“, heißt es ebenfalls. Insgesamt mehr als 5.000 Likes bekam das Posting in den ersten 15 Stunden. Mit dem im Netz gängigen Begriff „Paulanergartenalarm“ hegt ein anderer Nutzer große Zweifel an der Echtheit der Story hinter dem Zettel. Auch ein anderer User äußert sich entsprechend. Aber man mag zu gerne glauben, dass die Notiz echt ist. Ach, sollte man Paketboten eigentlich im Treppenhaus entgegenkommen? (lin)

Rubriklistenbild: © Notes Of Germany/Instagram