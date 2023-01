Auto kracht gegen Brandenburger Tor: Einsatzkräfte finden toten Mann im Wagen

Von: Katarina Amtmann

Ein Auto krachte am späten Sonntagabend gegen das Brandenburger Tor in Berlin. Feuerwehrleute fanden einen Mann tot in dem Auto.

Berlin - Am bekanntesten Wahrzeichen Berlins kam es am späten Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall. Ein Auto raste gegen eine Säule des Brandenburger Tors. Im Wrack fanden die Einsatzkräfte einen Toten. Noch sind viele Fragen ungeklärt.

Auto kracht gegen Brandenburger Tor in Berlin: Toter Mann im Wagen

Nachdem ein Auto gegen eine Säule des Bauwerks gefahren sei, hätten Feuerwehrleute in dem Wagen einen toten Mann gefunden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen (16. Januar). Weitere Menschen hätten höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen, da sei man sich „relativ sicher“.

„Weitere Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden“, teilte die Polizei später über Twitter mit. Ermittler sicherten in der Nacht Spuren am Ort des Vorfalls auf dem Pariser Platz im Bezirk Mitte.

Auto kracht in Brandenburger Tor. © nnette Riedl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Autofahrer kracht gegen Brandenburger Tor: Viele Fragen noch offen

Das Auto – ein dunkles Fahrzeug mit Stufenheck – war den Angaben zufolge am Sonntagabend, 15. Januar, gegen 23.30 Uhr von der zentralen Prachtstraße Unter den Linden kommend gegen das berühmte Wahrzeichen gekracht. Das stark beschädigte Fahrzeug kam verkeilt zwischen zwei Säulen des Tores zum Stehen. An den massiven Säulen waren schwarze Spuren und kleinere Absplitterungen zu sehen. Wie schnell das Auto war, blieb zunächst unklar – ebenso die Identität des Fahrers und die Hintergründe des Vorfalls.

Auto kracht in Brandenburger Tor. © Annette Riedl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Nach Angaben der Feuerwehr waren 30 Einsatzkräfte vor Ort. Um das Autowrack wurde ein Sichtschutz errichtet. (kam/dpa)

