16-jährige Schönheitskönigin heiratet 65-jährigen Millionär, der gleichzeitig Bürgermeister ist

Von: Marcus Giebel

Teilen

Frisch verheiratet: Der Politiker Hissam Hussein Dehaini hat nun eine 16-Jährige an seiner Seite. © Screenshot Instagram

Hissam Hussein Dehaini hat einige Hochzeiten hinter sich. Die Heirat mit einer 16-Jährigen bringt den brasilianischen Politiker weltweit in die Schlagzeilen.

Araucaria – Zwischen ihren Geburten verging fast ein halbes Jahrhundert. Er ist 65 Jahre alt, sie feierte im April ihren 16. Geburtstag. Und seit wenigen Wochen sind sie Mann und Frau, wie verschiedene brasilianische Medien, darunter der Correio Braziliense und G1 aus der Grupo Globo, berichten.

Bei ihm handelt es sich um den Bürgermeister Hissam Hussein Dehaini, der der rund 150.000 Einwohner zählenden Stadt Araucaria im Bundesstaat Parana im Südosten Brasiliens vorsteht. Sie besucht das Gymnasium und schaffte es bei einer Miss-Wahl der Stadt für Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren im vergangenen Jahr zur zweiten Prinzessin.

Gesetz erlaubt es: Brasilianischer Bürgermeister heiratet Teenager kurz nach deren 16. Geburtstag

Vom brasilianischen Gesetz wird die Hochzeit des Teenagers mit dem laut einem Bericht 16-fachen Familienvater gedeckt. Denn in dem südamerikanischen Land sind Vermählungen ab dem 16. Geburtstag erlaubt, wenn die Eltern zustimmen. Die Ehe wurde am 12. oder 15. April geschlossen – hier gehen die Angaben in den Medien allerdings auseinander –, am 11. April soll die Schülerin ihr 16. Lebensjahr vollendet haben.

Für Aufsehen sorgte das ungleiche Paar wenig überraschend dennoch. Wohl auch deshalb meldete sich die junge Ehefrau – je nach Bericht die fünfte oder sogar sechste im Leben des Politikers – via Social Media zu Wort und schrieb zu einem gemeinsamen Bild: „Was ehrlich gesagt zählt…ist, dass es uns egal ist!“

Nach Hochzeit von Millionär mit 16-Jähriger: Ihre Mutter steigt erst auf Karriereleiter auf – und wird dann entlassen

Ein fader Beigeschmack hing der Hochzeit aber auch an, weil die Brautmutter zwei Tage vor dem großen Tag zur Kultur- und Tourismusministerin der Stadt ernannt wurde. Zuvor hatte sie das Amt der Generaldirektorin im Bildungsministerium bekleidet. Ihr Aufstieg wurde gegenüber dem Nachrichtenmagazin Istoe mit ihrer großen Erfahrung erklärt. „Sie hat 26 Jahre Erfahrung im öffentlichen Dienst, mit umfangreichen Erfahrungen im Bildungsbereich und in Führungs-, Beratungs- und Managementpositionen“, wird Hissam zitiert.

Diese Erklärung genügte aber offensichtlich längst nicht allen – und so soll die Brautmutter am 26. April ebenso entlassen worden sein wie die Tante des Teenagers, die seit Anfang April als Sekretärin angestellt gewesen sei. Laut G1 war bereits die erste Amtszeit des 2016 gewählten Stadtoberhaupts von Vorwürfen der Vetternwirtschaft geprägt. Zu jener Zeit seien seine damalige Frau, seine Töchter und sein Schwager im Rathaus beschäftigt gewesen.

Auch für ihn persönlich hatte die neuerliche Personalrochade Folgen. Am 25. April trat Hissam den Berichten zufolge aus der Bürgerschaftspartei aus, der er 2009 beigetreten sei, als sie noch Sozialistische Volkspartei hieß. Eine Begründung für seinen Schritt nannte Hissam demnach nicht, mittlerweile soll er als Parteiloser regieren.

Video: Freddy Quinn hat geheiratet - mit 91!

Bürgermeister heiratet 16-Jährige: Er ist Millionär mit Privathubschrauber und drei Wohnungen

Einen Namen machte sich der in Sao Paulo geborene Millionär mit libanesischen Wurzeln G1 zufolge als Geschäftsmann, mit Hotels und Tankstellen. Er soll in Araucaria mehrere Unternehmen besitzen. Es heißt sogar, er wäre der einzige Einwohner mit einem Privathubschrauber.

2020 soll Hissam sein Vermögen mit 14 Millionen Real angegeben haben, was etwa 2,6 Millionen Euro wären. Über drei Millionen Real verfüge er in bar. Das wäre dann eine halbe Million Euro. Zu seinem Besitz sollen auch Luxusautos und drei Wohnungen zählen.

Hissam war demnach der erste Bürgermeister in der Geschichte der Stadt, der wiedergewählt wurde. Dies gelang ihm im Jahr 2020 mit 68 Prozent der Stimmen. Unter anderem setzte er sich Berichten zufolge für die Reduzierung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr ein, Schüler sollten die Angebote kostenlos nutzen können.

Hochzeit von 65-Jährigem und 16-Jähriger: Ihm wurde einst Drogenhandel vorgeworfen

Bereits Jahre vor seiner politischen Karriere fiel jedoch ein dunkles Licht auf Hissam. So soll ihn die parlamentarische Untersuchungskommission wegen Drogenhandels angeklagt haben. Vorgeworfen wurde Hissam demnach, ein Drogenlabor zu betreiben, die Händler zu schützen und auch Polizeischutz besorgt zu haben. Der spätere Bürgermeister saß sogar monatelang in Untersuchungshaft, zu einer Verurteilung kam es jedoch nicht.

Bekannt ist von ihm zudem, dass er ein Unterstützer des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ist. Weltweit schaffte Hissam es aber erst in die Schlagzeilen, nachdem er im fortgeschrittenen Alter einen Teenager geehelicht hatte. Ob dies wirklich aus Liebe geschah, wissen aber nur die beiden. Mit dem Misstrauen vieler Mitmenschen wird das frischvermählte Paar aber wohl weiter leben müssen.

Für einen Aufschrei sorgte ein anderes Hochzeitspaar, das eine Gäste dazu aufforderte, zu arbeiten, zu zahlen und Verbote zu beachten. Vor der Trauung erlebt eine Braut den „peinlichsten Moment in meinem Leben“. Eine andere Braut trifft eine drastische Entscheidung: „Ich wollte einmal selbst die Schöne sein.“ (mg)