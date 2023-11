Brennend auf der Bühne: Rapper läuft bei Auftritt mitten in Flammenwerfer

Von: Michelle Brey

Ein Rapper lief durch die Flammenwerfer, als diese gerade aktiv waren. Seine Hose fing Feuer. © Screenshot/Instagram djongador

Während einem Konzert in Brasilien kam es zu einem Unfall. Ein Rapper lief geradewegs in aktive Flammenwerfer hinein. Seine Hose fing Feuer.

Rio de Janeiro - Damit hatte er während seinem Auftritt nicht gerechnet: Der brasilianische Rapper Djonga entging bei einem Konzert in seinem Heimatland wohl ernsthaften Verletzungen. Ein Flammenwerfer traf den Musiker, während er einen seiner Songs zum Besten gab. Auf Instagram teilte er die Szenen in einem Video. Ein Feuer-Drama erlebte auch Sarah Conner 2021 bei einem Video-Dreh.

Unfall bei Konzert: Rapper läuft direkt in Flammenwerfer

Es sind Momente, die Djonga so schnell wohl nicht vergessen wird. Während seiner Performance ging der Rapper einen Bühnensteg entlang, als rechts und links von ihm die Flammenwerfer aktiv sind. Es ist ein Effekt, der bei vielen Konzerten zum Einsatz kommt und vom Publikum oft gefeiert wird.

In dem Instagram-Video ist deutlich zu erkennen, dass der Musiker sekundenlang gar nichts von dem Vorgang wahrnahm. Seine Hose fing feuer. Djonga ging noch einige Schritte weiter und performte seinen Song, ehe er bemerkte, was los war. In diesen Momenten begann der Kameramann bereits auf Djonga zuzulaufen. Bei ihm angekommen, war der Rapper schon dabei, seine kurze Hose herunterzuziehen. An das Rappen war in diesen Momenten wohl nicht mehr zu denken. Der Kameramann trat das Feuer aus.

Hose von Rapper fängt Feuer - Flammenwerfer sorgen für kurzen Schockmoment bei Konzert

Es war wohl Glück im Unglück. Denn unter seiner kurzen Hose hatte Djonga noch eine weitere, enganliegende Hose an, die wohl eine Schutzschicht vor den Flammen darstellte. Ernste Verletzungen trug er offenbar nicht davon und er nahm es gelassen. Auf seinem Instagram-Account fügte er dem Video jedenfalls ein lachendes Emoji an. Seinen Auftritt konnte er letztlich fortsetzen.

Ganz so gut kam Schlagerstar Andreas Berg 2016 nicht davon. Durch einen missglückten Pyro-Effekt erlitt sie Verbrennungen. (mbr)